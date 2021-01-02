«Кинули петарду под коляску»: калининградцы жалуются на малолетних хулиганов

Калининград, 2 декабря. Горожане жалуются на взрывающих петарды подростков. Они сняли на видео компанию несовершеннолетних детей, которые оглушают их громкими хлопками. Развлечение выглядит крайне опасным.

«Непонятно, где родители этих детей, и в курсе ли они вообще, чем их отпрыски занимаются. Московский проспект возле ББЦ», — сообщила в популярный городской паблик калининградка.

Нечто подобное происходит и в одном из дворов на Сельме. Шум разрывающихся петард мешает горожанам спать.

«Это неуважение к другим людям — пожилым, больным, детям и животным. Почему люди в возрасте вместо сна должны слушать эту канонаду?», — пишет в Facebook местная жительница.

В некоторых случаях подростки переходят все границы и занимаются членовредительством. К примеру, они забрасывают петарды в окна магазинов.

«Мне в магазин закинули петарду. Конечно поймать никто не успеет, но воспитывать свои чада надо», — сообщает продавец одного из магазинов в Калининградской области ФАН.

В городе Гурьевске Калининградской области проблема настолько обострилась, что жители начали опасаться за свое здоровье. Петарды подкидывают под ноги мамам с маленькими детьми.

«Мне раз петарду под коляску бросили, успела увидеть и ногой наступила на нее, хорошо, ребенок не испугался», — рассказывает о случившемся с ней жительница.

И она такая не одна. Поговорить с детьми в этом случае обычно сложно: они сразу же скрываются с места событий.

«Жена гуляла с коляской, сын спал, а эти ублюдки под коляску петарду кинули, жалко я на работе был, а то я бы догнал парней, я долго бы не стал разговаривать», — пишет муж еще одной молодой мамы в социальные сети.

Петарды подкидываются и на остановки общественного транспорта. Жительница города Гурьевска увидела, как хулиганы напугали ждущего автобус ребенка.

«Позавчера стояла около остановки на Фабричной, два пацана засунули петарду в остановку, а там сидел мальчик маленький, испугался», — пишет она.

Горожане уже обратились в местную администрацию с просьбой принять меры. Местные власти провели рейды с привлечением МЧС, однако запретить разрешенную законом продажу пиротехнических изделий не в силах.

«Мы связались с отделом МЧС и уточнили, что все торговые точки по продаже пиротехнических изделий имеют сертификаты на их продажу. Специалистами МЧС совместно с полицией проведены рейды по их пожарной безопасности. Нарушений не выявлено. Все изделия имеют инструкцию по применению. В ходе рейдов продажа пиротехники несовершеннолетним не выявлена, а совсем запретить ее мы не можем, так как она разрешена законодательством», — сообщают в пресс-службе администрации Гурьевска.

В новогодние праздники у магазинов с петардами и хлопушками в Гурьевске будут находиться полицейские. От взрывов под окнами жителей попытаются оградить.

«Мы обратились с письмом в отдел полиции с просьбой усилить патрулирование в предновогодние дни и новогодние праздники на улицах, города вблизи торговых точек по продаже пиротехники, а также на детских площадках, вблизи детских садов, в жилых кварталах и в парках, чтобы не допустить эти беспокойные хлопки петард и взрывы фейерверков», — заявили в администрации города.

В МЧС с наступлением новогодних праздников родителей детей-подростков просят быть особенно внимательными и уделять им время. По мнению представителей пресс-службы ведомства, ничем не занятый ребенок может навредить и себе, и другим.

«Призываем родителей не оставлять без присмотра детей во время продолжительных новогодних каникул. Десять дней – отличная возможность посвятить свое время семье, сыновьям и дочкам. Совместные игры, прогулки, творчество помогут стать вам ближе. В противном случае ваши чада будут искать альтернативные способы времяпровождения. А игры со спичками, костры во дворах, самостоятельный запуск пиротехнических изделий, исследования заброшенных зданий и бесцельное шатание по улицам могут привести к печальным последствиям», — предостерегли жителей области.

Ранее ФАН сообщал о хулиганах, которые на сутки ослепили калининградку лазерной указкой. По словам медицинского юриста Ирины Гриценко, в этой ситуации вряд ли кого-то накажут: в случае отсутствия вреда здоровью родители детей серьезной ответственности не понесут.