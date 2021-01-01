Новогодние каникулы в Калининграде: праздничная афиша для горожан и гостей города

Калининград, 1 декабря. Несмотря на ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, янтарный край распахивает свои двери для туристов из большой России. В новогодние каникулы в регионе будут работать музеи, театры и выставки.

Для калининградцев и гостей города открыт «Музея янтаря». Посетителей ждет праздничная фотозона, мастер-классы и, конечно, постоянная экспозиция, где любой желающий может оценить коллекции янтаря с инклюзами, попавшими внутрь камня и навсегда застывшими там растительным остатками, насекомыми и пауками.

В коллекции музея также произведения мастеров XVII–XVIII веков, подаренные Калининграду Оружейной палатой Московского кремля в 1978 году.

Время работы: со 2 по 10 января, с 10:00 до 19:00.

Музей мирового океана приглашает посетителей осмотреть легендарные корабли, побывать на набережной исторического флота, поиграть в музейные квесты, посмотреть аквариумы и экспозицию под названием «Глубина».

Время работы: с 10:00 до 18:00.

В калининградской областной филармонии им. Светланова можно послушать органные и вокальные концерты с участием лауреатов международных конкуров и заслуженных артистов России, а также новогоднюю сказку «Ночь перед Рождеством» и праздничное шоу «Я подарю тебе Париж!».

Время работы: 11:00 и 17:00. Билеты удобно приобретать на сайте.

Музыкальный театр предлагает посетить выставку живописи «Летучая мышь» художника Виталия Трофимова. Она состоит из двух десятков пейзажей, «впечатлений», абстрактных композиций и в числе прочих включает в себя полотно, написанное арт-деятелем за час до открытия экспозиции. На зимних каникулах в музыкальном театре пройдет детский мюзикл «Красная шапочка», комедия «Не ходите в ресторан с чужой женой», спектакль «Сабрина — принцесса на горошине» и многое другое.

Время работы: 11:00, 18:00, 19:00 для разных постановок.

Областной драматический театр представляет праздничную программу, в рамках которой школьников порадуют сказки «В поисках изумрудного города», «Морозко», «Летучий корабль». Взрослым понравятся комедии «День дурака», русский национальный балет «Щелкунчик», спектакль по повести Пушкина «Метель» и другие постановки.

Время работы: 10:00, 11:00, 18:00, 19:30.

В областном кукольном театре можно будет оценить детский спектакль «Новогодняя школа волшебников».

Время работы: 12:00 и 14:00.

Юным туристам будет интересно на праздничных мастер-классах «Щелкунчик» и «Страна сладостей» в музее изобразительных искусств.

Время работы: с 10:00 до 19:00 во все дни, кроме четверга.

В Кафедральном соборе пройдет программа «Игра престолов», на которой предлагается послушать музыку из таких популярных фильмов, как «Звездные войны», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Через тернии к звездам», «Сказка о Звездном мальчике» и других. Исполнять мелодии на органе будет лауреат международных конкурсов Анна Ветлугина из Москвы. Также концерт под названием «Волшебство зимы» отыграет титулярный исполнитель Кафедрального собора Евгений Авраменко, а признанные за рубежом баянисты и саксофонисты из Санкт-Петербурга выступят с программой «Рождественская фантазия».

Время работы: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Театр эстрады «Янтарь-холл» приглашает детей и взрослых на песочную анимацию «Накануне Рождества». На сцене в Светлогорске выступит мастер Лилия Чистина из Москвы, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Балтийский казачий хор и фольклорный ансамбль «Заряна». В программе также вечерние спектакли и концерты, в частности выступления известного актера и писателя Евгения Гришковца.

Время работы: 15:00, 16:00, 19:00.

В калининградской областной научной библиотеке 4 января откроется выставка работ калининградца Дениса Штейна «Снежный конtext: калининградские снежинки в макрообъективе», заработает выставка «История страны в истории игрушек» и появятся картины из фондов областного Музея изобразительных искусств. Там очень ждут посетителей.

Время работы: с 10:00 до 18:00. Пятница — выходной день.