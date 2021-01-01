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Новогодние каникулы в Калининграде: праздничная афиша для горожан и гостей города

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Калининград, 1 декабря. Несмотря на ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, янтарный край распахивает свои двери для туристов из большой России. В новогодние каникулы в регионе будут работать музеи, театры и выставки. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Для калининградцев и гостей города открыт «Музея янтаря».  Посетителей ждет праздничная фотозона, мастер-классы и, конечно, постоянная экспозиция, где любой желающий может оценить коллекции янтаря с инклюзами, попавшими внутрь камня и навсегда застывшими там растительным остатками, насекомыми и пауками.

В коллекции музея также произведения мастеров XVII–XVIII веков, подаренные Калининграду Оружейной палатой Московского кремля в 1978 году. 

Время работы: со 2 по 10 января, с 10:00 до 19:00. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Музей мирового океана приглашает посетителей осмотреть легендарные корабли, побывать на набережной исторического флота, поиграть в музейные квесты, посмотреть аквариумы и экспозицию под названием «Глубина». 

Время работы: с 10:00 до 18:00. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

В калининградской областной филармонии им. Светланова можно послушать органные и вокальные концерты с участием лауреатов международных конкуров и заслуженных артистов России, а также новогоднюю сказку «Ночь перед Рождеством» и праздничное шоу «Я подарю тебе Париж!». 

Время работы: 11:00 и 17:00. Билеты удобно приобретать на сайте. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Музыкальный театр предлагает посетить выставку живописи «Летучая мышь» художника Виталия Трофимова. Она состоит из двух десятков пейзажей, «впечатлений», абстрактных композиций и в числе прочих включает в себя полотно, написанное арт-деятелем за час до открытия экспозиции. На зимних каникулах в музыкальном театре пройдет детский мюзикл «Красная шапочка», комедия «Не ходите в ресторан с чужой женой», спектакль «Сабрина — принцесса на горошине» и многое другое. 

Время работы: 11:00, 18:00, 19:00 для разных постановок. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Областной драматический театр представляет праздничную программу, в рамках которой школьников порадуют сказки «В поисках изумрудного города», «Морозко», «Летучий корабль». Взрослым понравятся комедии «День дурака», русский национальный балет «Щелкунчик», спектакль по повести Пушкина «Метель» и другие постановки. 

Время работы: 10:00, 11:00, 18:00, 19:30.

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

В областном кукольном театре можно будет оценить детский спектакль «Новогодняя школа волшебников». 

Время работы: 12:00 и 14:00. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Юным туристам будет интересно на праздничных мастер-классах «Щелкунчик» и «Страна сладостей» в музее изобразительных искусств. 

Время работы: с 10:00 до 19:00 во все дни, кроме четверга. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

В Кафедральном соборе пройдет программа «Игра престолов», на которой предлагается послушать музыку из таких популярных фильмов, как «Звездные войны», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Через тернии к звездам», «Сказка о Звездном мальчике» и других. Исполнять мелодии на органе будет лауреат международных конкурсов Анна Ветлугина из Москвы. Также концерт под названием «Волшебство зимы» отыграет титулярный исполнитель Кафедрального собора Евгений Авраменко, а признанные за рубежом баянисты и саксофонисты из Санкт-Петербурга выступят с программой «Рождественская фантазия». 

Время работы: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

Театр эстрады «Янтарь-холл» приглашает детей и взрослых на песочную анимацию «Накануне Рождества». На сцене в Светлогорске выступит мастер Лилия Чистина из Москвы, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Балтийский казачий хор и фольклорный ансамбль «Заряна». В программе также вечерние спектакли и концерты, в частности выступления известного актера и писателя Евгения Гришковца. 

Время работы: 15:00, 16:00, 19:00. 

Названы лучшие культурные места Калининграда для туристов

В калининградской областной научной библиотеке 4 января откроется выставка работ калининградца Дениса Штейна «Снежный конtext: калининградские снежинки в макрообъективе», заработает выставка «История страны в истории игрушек» и появятся картины из фондов областного Музея изобразительных искусств. Там очень ждут посетителей. 

Время работы: с 10:00 до 18:00. Пятница — выходной день. 

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