Возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетнего ребенка-инвалида в пожаре

Калининград, 1 января. Региональный следственный комитет после гибели восьмилетнего ребенка-инвалида в Калининграде возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мальчик сидел в коляске и был обнаружен мертвым во время пожара в частном доме на улице Черноморской.

МЧС удалось спасти только его 14-летнего брата. По предварительным данным, в момент возгорания родителей детей дома не было. Языки пламени заметили соседи, которые и позвонили в 112.

По мнению следствия, источник возгорания находится в одной из комнат на первом этаже. Устроить его могли сами дети, основная версия СК — неосторожное обращение с огнем. Сейчас допрашиваются соседи и другие свидетели произошедшего.

«В качестве характеризующих материалов собираются справки о составе семьи, бытовые характеристики и другие подобные документы», — сообщила ФАН начальник пресс-службы Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Ход разбирательства контролирует лично руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров. Проверку по делу начала и прокуратура.

«Была незамедлительно организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, проводится проверка органов системы профилактики», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Действия правоохранительных органов на месте происшествия координировал заместитель прокурора Ленинградского района города Калининграда.