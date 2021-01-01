Радиационный туман в Калининграде окончательно рассеется к завтрашнему дню

Калининград, 1 января. Горожане не увидели новогодних салютов из-за густого тумана, который не рассеивается вторые сутки. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Местные жители без устали сравнивают окутанный туманом Калининград с местностью из популярного фильма ужасов.

«Почему я проснулась в Silent Hill?» — спрашивают они.

Калининградцы с трудом видят в паре метров от себя и утверждают, что мерзнут больше, чем обычно.

«Я не увидела фейерверк, и с утра из-за тумана было слишком влажно и, как следствие, холодно. Идешь по Литовскому с собакой и ничего не видно», — рассказала Татьяна Ф. корреспонденту ФАН.

Причину появления необычного погодного явления установил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, туман в Калининграде имеет радиационное происхождение. Важно понимать, что речь идет не о ядовитом дыме, который образуется в результате аварий на атомных станциях, а всего лишь о погодном явлении.

«Имеется в виду радиационное выхолаживание, то есть понижение температуры воздуха с отсутствием притока солнечного тепла. Так вот, в аэропорту «Храброво» до пяти градусов воздух прогревался, вечером температура стала падать и около 20:00 образовался достаточно густой туман. Видимость упала до двухсот метров. Сейчас этот процесс немного останавливается, конденсация прекращается. Прогноз такой, что в ближайшие часы тумана не будет. Густая дымка сохранится, но ночью пройдет и она», — сообщил корреспонденту ФАН эксперт.

Второго, третьего января, по мнению Михаила Леуса, подобных этому явлений не ожидается, но в утренние часы второго января местами может пройти снег, тоже самое произойдет в вечерние часы третьего января. Ночью и утром четвертого января регион снова могут встретить густые дымки и туманы.