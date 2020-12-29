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Приезжающих в аэропорт Калининграда из-за границы будут проверять по QR-коду

Приезжающих в аэропорт Калининграда из-за границы будут проверять по QR-коду

Калининград, 29 декабря. Для прибывающих в калининградский аэропорт «Храброво» из-за рубежа ввели контроль по QR-коду. Информацию о своем прибытии в страну требуется сообщать через портал «Госуслуги» до регистрации на рейс. 

«После внесения всех необходимых данных специальный QR-код направляется на адрес электронной почты пассажира (либо в виде SMS-сообщения). Код предъявляется сотруднику Роспотребнадзора при прохождении санитарно-карантинного контроля в аэропорту прилета. Данные поступят к специалистам сразу в электронном виде и помогут оперативно отследить исполнение прибывшими действующего санитарного законодательства», — сообщили в пресс-службе аэропорта изданию «Новый Калининград». 

После приезда из-за границы пассажиры обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и разместить его результат на «Госуслугах». За отсутствие этих действий предусмотрена административная ответственность.

Прибывшие из-за рубежа также должны соблюдать режим самоизоляции. Подробная информация содержится на сайте регионального «Роспотребнадзора»

Ранее ФАН сообщал, что из-за коронавируса отменили новогодние праздники в Турции. В стране продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка.

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