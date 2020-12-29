Калининградцы возмущены выгулом собак на газонах и тротуарах

Калининград, 29 декабря. Горожане возмущены поведением хозяев собак, выгуливающих своих питомцев на газонах и тротуарах. Они не убирают за любимцами, говорят в социальных сетях. Остающиеся после них экскременты стали больной темой для горожан.

«Они гадят и на газонах, и на тротуарах! А сделаешь замечание хозяину, так он кидается первее животины на тебя! Как только остановлюсь сфотать, так иногда страшно становится, вдруг скажут собачке «фас». Это лишь малая часть того, кто удобряет газоны. Куда обратится можно, чтоб начали хоть как-то исправлять ситуацию?» — пишет калининградка.

Ее массово поддержали в социальных сетях. Горожане считают, что решить проблему можно только введением штрафов и негодуют настолько, что уже готовы идти к хантерам. Некоторые заявляют, что разбрасывают по газонам отравленный корм.

«Это так везде по городу! Лень вывести подальше и взять собой пакет, что бы собрать экскременты после питомца! Нам еще долго до этики поведения в общественных местах! Только большие штрафы могут остановить этот произвол! Или обращаться к хантерам... Что делать?» — пишет местный житель. «Я вот отравленный собачий корм раскидываю во дворе, ибо даже приходят гадить с соседских домов, задолбали», — говорит еще один горожанин.

Разъяренные собачники не оставили подобные заявления без внимания.

«Желаю тебе задохнуться от коронавируса!» — написали они отравителю животных в комментариях.

Кое-кто из владельцев животных пытался воззвать к здравому смыслу и обратить внимание на то, что с питомцами в городе просто негде гулять. Специализированных площадок для выгула собак у многоквартирных домов в Калининграде нет.

«Ненависть к животным, конечно, отличная тема, но где ненависть к застройщикам, что отжали весь город так, что собаке сходить в туалет негде?» — спросила местная жительница.

Пост недовольной калининградки собрал почти 500 комментариев. В социальных сетях регулярно появляются сообщения о не убирающих за собаками горожанах. Проблема не решается из месяца в месяц.

«Уже три раза наблюдал картину, как собака гадит, а хозяин смотрит и уходит. На мой справедливый вопрос: «а где уборка, Зин?» говорили, что пока все не начнут убираться, они пальцем о палец не ударят. Кто-то говорил, дескать, экологичное удобрение и точно убирать не будут», — писал местный житель несколькими месяцами ранее.

Калининградцы регулярно наступают в экскременты, оставленные нечистоплотными горожанами, и публикуют сообщения с отметкой «Накипело!».

«Давайте будем уважать друг друга и поддерживать город в чистоте. Я лично, владелец средней породы собаки, устала отмывать свою обувь и собаку от собачьих фекалий из-за того, что хозяева не в состоянии взять с собой пакет, наклониться и убрать **** за своим же питомцем», — пишет местный житель.

Ситуацию для ФАН прокомментировала зоозащитник калининградской региональной общественной организации помощи животным «Право на Жизнь» Наталья Галяс. По ее словам, собаки с точки зрения закона — это имущество горожан, а площадки для выгула должны организовать в администрации.

«Есть статья, наказывающая за жестокое обращение с животными, статья за уничтожение чужого имущества, вплоть до подачи иска. Обеспечить город площадками для выгула собак — это обязанность муниципалитета, у нас, насколько я знаю, или мало или нет вообще. Во всяком случае их явно недостаточно», — сообщила она ФАН.

ФАН ранее уже говорил о недостатке площадок для выгула собак в городе. По словам Олега Кузнецова, заместителя генерального директора УК «Жилищный трест. Лучший дом», в городе всего две таких территории.

«Согласно законодательству в Калининграде только два места для выгула собак. Одно в районе Южного парка, о местонахождении второго не знаю. Место в районе жилых застроек не согласуют в администрации города», — рассказывал эксперт корреспонденту.

Юрист Глеб Подъяблонский пояснил, что на самом деле необходимость уборки за собаками прописана в федеральном законодательстве. Также он сообщил, что скоро владельцы собак должны будут платить за свое животное налоги.

«Выгул собак регламентируется 498 федеральным законом об «Ответственном отношении с животными». Что касается штрафов за собачьи экскременты в неположенных местах, то в основном это регулируется местным законодательством. На федеральном уровне четко прописано, что за собакой нужно убирать, в том числе в парках и на собачьих площадках. Более того, у нас рассматривается законопроект о введении специального налога для владельцев собак», — сообщил Подъяблонский корреспонденту ФАН.

По словам эксперта, проблема в том, что в России строгость закона компенсируется необязательностью его выполнения. Он упоминает, что пока полиции не дадут распоряжение бороться с проблемой, она этого делать не будет. В Европе же система строгих штрафов для неуважающих окружающих владельцев собак работает благодаря ответственным гражданам.