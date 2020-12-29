Балующиеся дети на сутки ослепили калининградку лазерной указкой из окна

Калининград, 29 декабря. Местная жительница на сутки ослепла на один глаз из-за балующихся лазерными указками детей. Об этом она рассказала ФАН.

«Выдавая своим детям петарды, лазерные указки, помните — вы несете ответственность за их действия. Со мной позавчера произошел случай. Из окна одного из домов на Пражском бульваре дети светили в глаза прохожими лазерной указкой. Мне луч попал в глаз, и я сутки одним глазом видела все сквозь белую дымку», — сообщила она.

Горожанка потребовала уважения к себе, ведь в такой ситуации может оказаться каждый. Сильно она, как говорит, не пострадала.

«Я ношу очки, и луч от указки видимо как-то преломился через их стекло и нанес такое повреждение. Но на следующий день уже все было хорошо, и помощь не потребовалась», — уточнила девушка ФАН.

По всей видимости калининградка рассчитывала в случае необходимости привлечь к ответственности родителей балующихся детей. Ситуацию прояснила медицинский юрист Ирина Гриценко.

«Если в результате ухудшилось здоровье любого человека, не важно, что там, светили в глаз, ударили, идет деление на тяжкий и средний вред. Если у калининградки не установлен тяжкий вред, а утрата временная зрения не является тяжким вредом, то никому никакая ответственность не грозит», — сообщила она корреспонденту ФАН.

На медицинской экспертизе подтвердить потерю зрения горожанка не сможет.