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Балующиеся дети на сутки ослепили калининградку лазерной указкой из окна

Балующиеся дети на сутки ослепили калининградку лазерной указкой из окна

Калининград, 29 декабря. Местная жительница на сутки ослепла на один глаз из-за балующихся лазерными указками детей. Об этом она рассказала ФАН. 

«Выдавая своим детям петарды, лазерные указки, помните — вы несете ответственность за их действия. Со мной позавчера произошел случай. Из окна одного из домов на Пражском бульваре дети светили в глаза прохожими лазерной указкой. Мне луч попал в глаз, и я сутки одним глазом видела все сквозь белую дымку», — сообщила она. 

Горожанка потребовала уважения к себе, ведь в такой ситуации может оказаться каждый. Сильно она, как говорит, не пострадала.

«Я ношу очки, и луч от указки видимо как-то преломился через их стекло и нанес такое повреждение. Но на следующий день уже все было хорошо, и помощь не потребовалась», — уточнила девушка ФАН. 

По всей видимости калининградка рассчитывала в случае необходимости привлечь к ответственности родителей балующихся детей. Ситуацию прояснила медицинский юрист Ирина Гриценко. 

«Если в результате ухудшилось здоровье любого человека, не важно, что там, светили в глаз, ударили, идет деление на тяжкий и средний вред. Если у калининградки не установлен тяжкий вред, а утрата временная зрения не является тяжким вредом, то никому никакая ответственность не грозит», — сообщила она корреспонденту ФАН. 

На медицинской экспертизе подтвердить потерю зрения горожанка не сможет. 

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