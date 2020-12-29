Калининградцы оценили решение властей повысить МРОТ до 14 тысяч рублей

Калининград, 29 декабря. В регионе минимальный размер оплаты труда стал выше. 1 января 2021 года он достигнет 14 тыс. рублей, о чем сообщается на сайте правительства Калининградкой области. Было подписано соответствующее соглашение между губернатором Антоном Алихановым, председателем областного объединения организаций профсоюзов Виктором Захарчиц и президентом Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андреем Романовым.

«Подписание документа – это определенная гарантия подъема уровня жизни работающих граждан, которая будет способствовать сохранению социальной стабильности в регионе. По принимаемым обязательствам наша область входит в десятку регионов Российской Федерации с наиболее высоким уровнем минимальных гарантий по оплате труда», – сказал губернатор.

Горожане отнеслись к позитивной новости критически. Они рассказали ФАН, что думают о повышении МРОТ.

«189 долларов в 2015 — это 229 доллара. Получается, чтоб было повышение хотя бы с 2015 хоть на какие-то копейки, нужно минимум 17 тыс.» — поделился свои мнением горожанин.

«Я думаю, что это скрытое повышение налогов для субъектов предпринимательской деятельности», — сообщил ФАН еще один калининградец.

Нашлись в Калининграде и те, кто работу властей оценил. По их мнению, качество жизни населения должно повыситься.

«С точки зрения населения — это хорошо. Минимальный доход в области подрастет, вероятно, благодаря этому может подрасти товарооборот, ну и просто качество жизни граждан в общем», — сказал корреспонденту местный житель.

Минимальный размер оплаты труда повысится для всех хозяйствующих субъектов Калининградкой области, которые не направят мотивированный письменный отказ о своем присоединении к соглашению.