В Калининградской области запустили новогодний поезд в курортные города

Калининград, 28 декабря. Новогодний поезд начал курсировать в Калининградской области. Он будет ходить до 12 января, передает пресс-служба местной железной дороги.

Отправная точка «новогоднего экспресса» — Калининград. Состав движется через Зеленоградск до Светлогорска. Горожане и гости города на нем могут доехать до моря.

Поезд отправляется из Калининграда три раза в день: в 8:00, 12:00 и 20:00 часов. Его головной вагон украшен новогодними игрушками, гирляндами, изображениями снежинок, а также елочными ветвями.

Передвигаться на поезде в пандемию коронавируса безопасно — в вагонах соблюдается масочный режим и правила социальной дистанции. Приобретать билеты рекомендуется электронным способом.

Ранее ФАН сообщал о запуске праздничного поезда на кольцевой линии в метро Москвы.