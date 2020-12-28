СК завершил расследование в отношении насильника 11-летней падчерицы в Калининграде

Калининград, 28 декабря. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина иностранного государства. Он предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и неоднократных действиях сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы.

По словам руководителя пресс-службы СК по Калининградской области Натальи Гацко, мужчина вину не признает.

«Он отказывается от дачи показаний. Девочка находится в реабилитационном центре в настоящее время. Отчим воспитывал ее с малолетства», — сообщили ФАН.

По версии следствия, обвиняемый развращал 11-летнюю приемную дочку, пользуясь ее беспомощностью и своим физическим превосходством. В силу своего возраста ребенок не мог понять, что именно с ним делают. Установлено девять эпизодов таких преступлений.

Летом отчим совершил с падчерицей полноценный насильственный половой акт, после которого девочка забеременела. Ей сделали аборт по медицинским показаниям.

Следствием по уголовному делу в кратчайшие сроки собраны неопровержимые доказательства, включая показания самой потерпевшей, заключения молекулярно-генетических, психолого-психиатрических судебных экспертиз и показания свидетелей.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.