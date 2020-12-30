Калининградцы заподозрили сотрудников СДЭК в краже вещей из посылок

Калининград, 30 декабря. Горожане жалуются на работу почтовой службы СДЭК. В социальных сетях местный житель рассказал, как отправил своей семье сладости к новогоднему столу. Его ребенку должны были прийти канадские конфетки, которые во рту превращаются в жвачки, но их, по его словам, украли.

Как рассказал калининградец, исчезновение конфет он заметил только из дома. Также он утверждает, что упаковочный скотч на посылке оказался поврежден. Мужчина обратился в полицию.

«Обещали сделать оперативный выезд на склад, просмотреть записи видеокамер. Ну и дальше выяснять, на каком этапе посылку вскрыли, смотря что там на видео. Компания нам отказалась предоставить видеозаписи с камер на складе. Сказали, обращайтесь в полицию для этого. Ну мы и обратились», — рассказал ФАН пострадавший.

В комментариях к его посту калининградцы говорят, что СДЭК доставляет посылки с большой задержкой, а привозить их по адресу, как они предполагают, курьеры компании просто ленятся. В городе нашлось масса недовольных компанией. Все они оказались в ситуации невозможности повлиять на положение вещей официально. В СДЭК, по словам Александра Быстрова, сначала требуют подписать документ об отсутствии претензий, а потом выдают посылки.

«За декабрь две посылки приехали одна с недельной задержкой, другая с почти недельной (и то, потому оплаченную курьерскую доставку отменила и пошла в пункт самовывоза. А то «мы не можем сказать, когда к вам приедет курьер»). И вторая посылка была сильно повреждена. Тоже, конечно, сама виновата, что не проверила на месте. Но и отдавать обратно им не вариант — там новогодний подарок, и вторая посылка вместо поврежденной приехать не успела бы», — пожаловалась под постом местная жительница.

ФАН связался с представителями СДЭК. Робот-автомат на линии сообщил, что посылки доставляются с задержкой из-за пандемии и заранее принес извинения, а сотрудники оказались не осведомлены о происшествии, хоть и постарались заверить, что того, о чем рассказывают калининградцы, не может быть.

«Первый раз слышу, на самом деле не в курсе этой ситуации, я думаю, что это неправда. СДЭК не ворует посылки и не вскрывает их, это исключено. Такого сто процентов не может быть», — сказали ФАН в компании.

Несмотря на это, по заявлению Александра Быстрова проводится проверка полицией Калининграда.