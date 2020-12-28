В Калининграде нашли способ зарабатывать на автохамах, заполонивших город

Калининград, 28 декабря. Город заполонили автохамы. Калининградцы массово сообщают о нарушениях правил дорожного движения в социальных сетях. Владельцы машин садятся пьяными за руль, оставляют машины в зеленой зоне и образуют очереди на проезжей части.

Жительница улицы Катина, к примеру, рассказала о припарковавшемся на газоне автомобиле. По ее словам, подобное у находящейся неподалеку церкви происходит регулярно. Как решить эту проблему, она просто не знает.

Калининградцы сняли еще одну нарушительницу общественного спокойствия на видео. У «Макдональдса» на Южном вокзале неизвестная женщина перекрыла дорогу на десять минут, чтобы сделать заказ в кафе, и на замечание не отреагировала. Подобных этому случаев происходит масса.

В городе уже даже активизировались мошенники, пытающиеся заработать на автохамах. На лобовое стекло машины калининградки положили записку с требованием перевести на счет частного лица 300 рублей, в противном случае угрожали сообщить в ГИБДД.

«Водитель! Вы нарушили правила парковки 12.28 КоАП РФ. Штраф по этой статье составляет 1500 рублей. Нарушение зафиксировано на фото и видео с гос. номером. Если деньги не поступят в течение двух дней, данные о нарушении будут переданы в ГИБДД», — написали мошенники.

Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко. По его словам, самостоятельно ГИБДД не отслеживает сообщения жителей в социальных сетях, поскольку подобные дела имеют срок давности в два месяца. На поиск виновного дается ограниченное количество времени, в которое можно не уложиться.

«Надо разделять две вещи. Первая. У нас есть автоматическая фото-видео фиксация, если стоят камеры, специальные комплексы, и они фиксируют, то сразу же на собственника автомобиля выписывает штраф. Это одна форма. Что касается фиксации просто на фотоаппараты, телефоны, это называется предоставлением информации в открытом доступе о том, что где-то что-то какое-то нарушение допущено. И здесь идет обычный, общий порядок, то есть должностное лицо, либо ГИБДД, либо административно-техническая инспекция, установив признаки состава административного правонарушения обязаны возбудить дело и вести административное расследование. Машину мы видим, но кто ее поставил, кто допустил нарушение, нам неизвестно», — обозначил эксперт проблему корреспонденту ФАН.

Привлечь внимание органов в социальных сетях может только общественно резонансная ситуация. По мнению Петра Губенко, в остальных случаях есть возможность только пристыдить автовладельца.

«Установление ответственного лица — существенное обстоятельство, которое необходимо выяснять. Поскольку это все достаточно трудоемко, а срок давности два месяца, то органы такими делами не занимаются, только когда уж совсем из ряда вон выходящая ситуация, которая приковывает общественное внимание. Тогда они могут проверку провести, попробовать вызвать на опрос собственника автомобиля, направить ему извещение по почте, звонить ему по телефону. Если собственник приходит и как-то дает объяснения, потом либо его привлекают, либо он указывает на иное лицо, которое управляло автомобилем. Все это надо успеть сделать за два месяца, поэтому такая практика не сформирована. Тут основной элемент воздействия — это огласка и придание гласности таких нарушений в СМИ, соцсетях. Людям это неприятно, и это определенное действие имеет», — говорит Петр Губенко.

ФАН неоднократно сообщал о случаях неуважительного отношения автомобилистов к окружающим. Они блокируют проезд молодым мамам с колясками и мешают пешеходам. Конфликты из-за парковки в неположенных местах в Калининграде возникают регулярно, горожане даже угрожают нарушителям ПДД проколом колес. Часто местные присваивают парковочные места и портят машины соседей. Не менее остро в городе стоит и проблема пьяного вождения. Только за последние выходные в Калининграде сотрудники ГИБДД поймали 30 пьяных водителей. Теперь им всем грозит уголовная ответственность. Их лишат прав и выпишут крупный штраф.

«Пока по автодорогам ездят водители, позволяющие себе управлять автомашиной в состоянии опьянения, мы все находимся в серьезной опасности. Силами одной Госавтоинспекции с данной ситуацией не справиться. Большую помощь в этой ситуации оказывает гражданская позиция», — сообщает ГИБДД в Instagram.

О случаях пьяного вождения калининградцев просят сообщать по телефону 8 4012 552 811.