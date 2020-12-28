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«Навороченный» трамвай «Корсар» тестируют в Калининграде

В Калининграде тестируют низкопольный трамвай «Корсар»

Калининград, 28 декабря. Для тестового заезда в Калининградскую область прибыл трамвай «Корсар». Его уже поставили на рельсы, и совсем скоро он начнет курсировать по городу. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Навороченный! Подогрев сидений, с камерами наружного наблюдения», — делятся впечатлениями пользователи одного из популярных telegram-каналов.  

В случае успешного прохождения тест-драйва правительство города поможет администрации закупить такие трамваи в общее пользование. Стоимость одной машины составляет 65 млн рублей. Транспорт планируется приобрести в лизинг. 

Ранее ФАН сообщал о возрождении трамвайной сети в Калининграде. 

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