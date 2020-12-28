«Навороченный» трамвай «Корсар» тестируют в Калининграде

Калининград, 28 декабря. Для тестового заезда в Калининградскую область прибыл трамвай «Корсар». Его уже поставили на рельсы, и совсем скоро он начнет курсировать по городу. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Навороченный! Подогрев сидений, с камерами наружного наблюдения», — делятся впечатлениями пользователи одного из популярных telegram-каналов.

В случае успешного прохождения тест-драйва правительство города поможет администрации закупить такие трамваи в общее пользование. Стоимость одной машины составляет 65 млн рублей. Транспорт планируется приобрести в лизинг.

Ранее ФАН сообщал о возрождении трамвайной сети в Калининграде.