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Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

Калининград, 25 декабря. Спортсменка из города Пионерский Калининградской области выиграла первенство России по тяжелой атлетике. Из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в дистанционном формате. Незадолго до состязания девушка и сама переболела, но это не помешало ей одержать победу. Она рассказала ФАН, как готовилась к турниру во время запрета на работу спортивных залов и что почувствовала, когда победила.

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

 — Расскажите, пожалуйста, о своей победе. Как долго вы к этому шли? 

 — Я занимаюсь 6 лет. К этому я шла с первой «России», с 2017 года. Я ничего не заняла, но с того раза я захотела выиграть такое соревнование. 

 — Как вы готовились к соревнованиям?

 — Ездила на сборы. Там так получилось, что я туда приехала, а у меня положительный тест. Я три недели сидела в номере, у меня было два сбора, и три недели я восстанавливалась, готовилась к ним. 

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

 — У вас нашли коронавирус? 

 — На соревнованиях я была здоровой, а когда поехала на сборы, заразилась. Выздоровела и меня выпустили как раз на второй сбор. 

 — Сложно было? 

 — Эмоционально сложно было, я еще не знала, восстановлюсь я, не восстановлюсь. Как пойдет. 

 — А когда победили, что почувствовали?

 — Гордость, радость, что я выиграла. Было сложно, в рывке я третья стала. Не думали, что выиграю, но вот во втором упражнении, в толчке, получилось. Обогнали на один килограмм и первое место и там, и там. 

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

— Расскажите о подготовке? Она была дистанционной?  

— Мы занимались на улице. Когда закрыли зал, вот это вот все, нам принесли штанги и каждый сам тренировался кто где. Кто-то дома. Я на улице занималась со штангой.  

— Вы прямо во двор выходили? Как знакомые реагировали, соседи?  

— Да никак, они знают все. Не только же мы, другие виды спорта... Все на улице занимались.  

— А как это все было на самих соревнованиях?  

— Через Zoom. Они подключились и все тоже самое, только я одна. 

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике  

— Так вы приняли участие во всероссийских соревнованиях?  

— Да.  

— А какое у вас впечатление было, это упрощало или усложняло задачу?  

— Усложняло. Непривычно на камеру поднимать. Непонятно. Судей нет никого. Только на камеру. Непривычно!  

— А если бы так было всегда, не дай бог, конечно?

 — Думаю, что со временем я бы привыкла. А по-другому никак. 

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

 — А в целом что думаете по поводу дистанционных соревнований?

 — Я вообще сначала подумала, что это шутка какая-то. Не будут же они на самом деле делать все дистанционно, там же ничего непонятно через камеру, только перед видно и все! Ни ошибок таких не видно, ничего. Не нравится дистанционное соревнование. Не очень. Удивили. 

 — Расскажите немного о себе. Для девушки именно такой вид спорта — необычный выбор. Что именно вас когда-то к этому привело?

 — Даже не знаю, затянуло! Я вообще сама по себе выбирала не такие женские виды спорта, я на тайский бокс ходила, на вольную борьбу. Занималась и пришла в зал. 

 — С чего для вас началась любовь к подъему тяжестей?

 — Штанга, веса. Сами тренировки понравились. Упражнение рывок, сам процесс. Рывком, хватом — это одно движение — тянешь к подрыву к ногам, поддеваешь и в присед выходишь и потом встаешь.

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

 — Что вы еще любите, кроме спорта? Какие-то у вас есть увлечения или тяжелая атлетика — ваша жизнь?

 — Тяжелая атлетика, да, только, больше так ничем не увлекаюсь!

 — А какие у вас дальнейшие планы, цели?

 — Вообще олимпиада. Для начала в марте «Россия» должна быть до 18 лет, планируем выиграть, а после нее на «Мир». Такие у нас цели. 

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

 — А занятия спортом не мешают учебе в школе?

 — Нет, не мешают. Учителя принимают это хорошо, все уважают.

— Как вы для себя расставляете приоритеты, что для вас важнее, спорт или учеба?

— Конечно, учеба!

 — Почему? А какие у вас любимые предметы?

— Я даже не знаю. Физкультура!

Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике

— А в каком классе вы учитесь?

— В девятом

— Как вообще получается, четверки-пятерки или тройками?

— С троечками.

— Переживаете из-за этого?

— Да нет, что уже поделаешь.

— Как вам кажется, что главное в жизни?

— Наверное, учиться хорошо — это главное. Хорошо учишься и там дальше пойдет, все от учебы зависит.  

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