Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике  

Калининград, 25 декабря. Спортсменка из города Пионерский Калининградской области выиграла первенство России по тяжелой атлетике. Из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в дистанционном формате. Незадолго до состязания девушка и сама переболела, но это не помешало ей одержать победу. Она рассказала ФАН, как готовилась к турниру во время запрета на работу спортивных залов и что почувствовала, когда победила.

— Расскажите, пожалуйста, о своей победе. Как долго вы к этому шли?

— Я занимаюсь 6 лет. К этому я шла с первой «России», с 2017 года. Я ничего не заняла, но с того раза я захотела выиграть такое соревнование.

— Как вы готовились к соревнованиям?

— Ездила на сборы. Там так получилось, что я туда приехала, а у меня положительный тест. Я три недели сидела в номере, у меня было два сбора, и три недели я восстанавливалась, готовилась к ним.

— У вас нашли коронавирус?

— На соревнованиях я была здоровой, а когда поехала на сборы, заразилась. Выздоровела и меня выпустили как раз на второй сбор.

— Сложно было?

— Эмоционально сложно было, я еще не знала, восстановлюсь я, не восстановлюсь. Как пойдет.

— А когда победили, что почувствовали?

— Гордость, радость, что я выиграла. Было сложно, в рывке я третья стала. Не думали, что выиграю, но вот во втором упражнении, в толчке, получилось. Обогнали на один килограмм и первое место и там, и там.

— Расскажите о подготовке? Она была дистанционной?

— Мы занимались на улице. Когда закрыли зал, вот это вот все, нам принесли штанги и каждый сам тренировался кто где. Кто-то дома. Я на улице занималась со штангой.

— Вы прямо во двор выходили? Как знакомые реагировали, соседи?

— Да никак, они знают все. Не только же мы, другие виды спорта... Все на улице занимались.

— А как это все было на самих соревнованиях?

— Через Zoom. Они подключились и все тоже самое, только я одна.

— Так вы приняли участие во всероссийских соревнованиях?

— Да.

— А какое у вас впечатление было, это упрощало или усложняло задачу?

— Усложняло. Непривычно на камеру поднимать. Непонятно. Судей нет никого. Только на камеру. Непривычно!

— А если бы так было всегда, не дай бог, конечно?

— Думаю, что со временем я бы привыкла. А по-другому никак.

— А в целом что думаете по поводу дистанционных соревнований?

— Я вообще сначала подумала, что это шутка какая-то. Не будут же они на самом деле делать все дистанционно, там же ничего непонятно через камеру, только перед видно и все! Ни ошибок таких не видно, ничего. Не нравится дистанционное соревнование. Не очень. Удивили.

— Расскажите немного о себе. Для девушки именно такой вид спорта — необычный выбор. Что именно вас когда-то к этому привело?

— Даже не знаю, затянуло! Я вообще сама по себе выбирала не такие женские виды спорта, я на тайский бокс ходила, на вольную борьбу. Занималась и пришла в зал.

— С чего для вас началась любовь к подъему тяжестей?

— Штанга, веса. Сами тренировки понравились. Упражнение рывок, сам процесс. Рывком, хватом — это одно движение — тянешь к подрыву к ногам, поддеваешь и в присед выходишь и потом встаешь.

— Что вы еще любите, кроме спорта? Какие-то у вас есть увлечения или тяжелая атлетика — ваша жизнь?

— Тяжелая атлетика, да, только, больше так ничем не увлекаюсь!

— А какие у вас дальнейшие планы, цели?

— Вообще олимпиада. Для начала в марте «Россия» должна быть до 18 лет, планируем выиграть, а после нее на «Мир». Такие у нас цели.

— А занятия спортом не мешают учебе в школе?

— Нет, не мешают. Учителя принимают это хорошо, все уважают.

— Как вы для себя расставляете приоритеты, что для вас важнее, спорт или учеба?

— Конечно, учеба!

— Почему? А какие у вас любимые предметы?

— Я даже не знаю. Физкультура!

— А в каком классе вы учитесь?

— В девятом

— Как вообще получается, четверки-пятерки или тройками?

— С троечками.

— Переживаете из-за этого?

— Да нет, что уже поделаешь.

— Как вам кажется, что главное в жизни?

— Наверное, учиться хорошо — это главное. Хорошо учишься и там дальше пойдет, все от учебы зависит.