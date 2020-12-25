Калининградцы оценили решение сделать 31 выходным днем

Калининград, 25 декабря. После призыва Владимира Путина региональные власти приняли решение сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Рабочий день будет перенесен на январь.

«Круто, только я не бюджетник и мне все равно работать. Поэтому мне фиолетово. Вот если б по всей стране сделали, вот тогда да. А так…» — сказал корреспонденту ФАН по этому поводу местный житель.

«Да мне в принципе все равно, я нашла куда пристроить своего ребенка, а куда своих детей денут другие? Ведь большая часть жителей работает в частном секторе, это единственный минус, ну, наверно для меня», — сообщила ФАН калининградка.