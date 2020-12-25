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Историк моды Васильев настроил свое пианино XIX века впервые за 75 лет

Историк моды Васильев настроил свое пианино XIX века впервые за 75 лет

Калининград, 25 декабря. Историк моды Александр Васильев приехал на Новый год в Калининградскую область. В Зеленоградске у него есть свои апартаменты. В них известный телеведущий настроил старинное пианино. 

«Все в мире требует ремонта, даже старинное пианино. Сегодня его настраивают специалисты, которые делают это очень много лет. Впервые за 75 лет оно будет настроено», — рассказал телекритик в своем в Instagram. 

Музыкальный инструмент он приобрел у иркутского антиквара, но его родиной оказался Калининград.

«Представьте себе, инструмент был сделан в конце 19 — начале 20 века в Кенигсберге, о чем говорит табличка «E. Theden, Konisberg i. Pr». А в Иркутск пианино попало в качестве военного трофея. Сейчас оно вернулось на историческую родину и украшает мою желтую гостиную»,  — пишет ведущий «Первого канала». 

Историк моды Васильев настроил свое пианино XIX века впервые за 75 лет

Ранее ФАН сообщал, что знаменитость проводит новогодние каникулы на Балтийской море и демонстрирует местные достопримечательности своим ученикам. 

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