Историк моды Васильев настроил свое пианино XIX века впервые за 75 лет

Калининград, 25 декабря. Историк моды Александр Васильев приехал на Новый год в Калининградскую область. В Зеленоградске у него есть свои апартаменты. В них известный телеведущий настроил старинное пианино.

«Все в мире требует ремонта, даже старинное пианино. Сегодня его настраивают специалисты, которые делают это очень много лет. Впервые за 75 лет оно будет настроено», — рассказал телекритик в своем в Instagram.

Музыкальный инструмент он приобрел у иркутского антиквара, но его родиной оказался Калининград.

«Представьте себе, инструмент был сделан в конце 19 — начале 20 века в Кенигсберге, о чем говорит табличка «E. Theden, Konisberg i. Pr». А в Иркутск пианино попало в качестве военного трофея. Сейчас оно вернулось на историческую родину и украшает мою желтую гостиную», — пишет ведущий «Первого канала».

Ранее ФАН сообщал, что знаменитость проводит новогодние каникулы на Балтийской море и демонстрирует местные достопримечательности своим ученикам.