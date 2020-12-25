В Калининграде нашли копию воронежской «Аленки»

Калининград, 25 декабря. В курортном городе Зеленоградске Калининградской области обнаружен памятник, похожий на прославившуюся «Аленку» из Воронежа. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Помните нововоронежскую «Аленку»? Так вот, у нас в Зеленоградске своя есть на одной из детских площадок, да еще и покусанная котом!» — пишут в местном telegram-канале.

Статуя очень сильно пострадала от рук вандалов, а лицом напоминает работу архитектора Александра Шилина. Девочку из зеленоградского двора называют «Венеркой».

Местные жители сожалеют о то, что стало с когда-то прекрасной фигуркой.

«Я помню, как с любовью женщина-резчик делала этот объект. Но вот следить за ним некому. Хотя с детьми родители всегда присутствуют», — пишет в Сети зеленоградец.

В администрации курортного города корреспонденту ФАН заявили, что о судьбе копии воронежской «Аленки» им неизвестно.