Павел Прилучный рассказал о выходе полнометражной версии сериала «Мажор»

Калининград, 24 декабря. Павел Прилучный рассказал о продолжении сериала «Мажор». Полнометражный фильм о судьбе сына олигарха появится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» уже 2 января.

«Мы наконец-то можем сделать вам этот долгожданный подарок! Поехали! С наступающим», — написал актер в своем Instagram.

Поклонники ленты возмущаются, что история уже не будет прежней из-за смерти одной из возлюбленных главного героя.

«Все крутилось вокруг истории Вики и Игоря. И что теперь? Никакие спецэффекты не заменят ее продолжение», — пишут Прилучному зрители в Сети. «Блин, думала, будет продолжение с Викой, а тут типа американской фантастики», — говорят фанаты саги в Instagram.

О показах фильма в кинотеатрах ничего не сообщается. Напомним, в сериале «Мажор» представитель «золотой молодежи» Игорь Соколовский под давлением отца-олигарха выходит на службу в обычный отдел полиции. Там он познает ценность настоящей дружбы и встречает любовь в лице своей начальницы Виктории Родионовой, которая погибает в конце четвертого сезона, защищая его от пули.

Ранее ФАН сообщал, что Павла Прилучного избили в Калининграде. Сейчас в янтарном крае он работает над своим проектом «В клетке — 2».