В Калининграде родители покатали маленькую девочку на ленте для выдачи багажа

Калининград, 24 декабря. Маленькая девочка в калининградском аэропорту «Храброво» прокатилась на ленте для выдачи багажа. Об этом рассказали в социальной сети. В местном telegram-канале появилось соответствующее видео.

На кадрах видно, что ребенка сопровождает взрослый мужчина. В комментариях девочке позавидовали. Многие пользователи написали, что хотели бы так же, но нашлись и те, кто счел подобные развлечения небезопасными.

«Папаше плохо станет не дай бог, и ребенок дальше поехал, очень мудро для взрослого человека», — написали под видео.

Кое-кто из горожан признался, что катается на ленте для выдачи багажа точно так же, как этот ребенок.

«Я и взрослый так катаюсь», — сообщил пользователь социальной сети.

В пресс-службе аэропорта «Храброво» от комментариев отказались.