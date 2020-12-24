Калининградец жестоко избил детей из-за громкой музыки

Калининград, 24 декабря. Мужчина без предупреждения напал на группу гуляющих во дворе детей и избил двоих из них. Родители пострадавших уже обратились в полицию. Они рассказали ФАН, как все было. По их словам, подростки не провоцировали агрессию. В 18:00 часов вечера школьники гуляли на площадке дома на Бежецкой, 4. Дети давно облюбовали это место.

«В основном 11–12 лет, тринадцатилетние. Сын у меня в это время еще с тремя мальчишками как раз был на лавочке. Трое мальчишек сидели, а мой сын ближе к подъезду находился, на самокате катался, разговаривал с друзьями», — рассказывает ФАН мать одного из пострадавших мальчиков, Татьяна Летникова.

Неизвестный мужчина, как говорит ФАН Татьяна, напал на детей без предупреждения. По ее словам, не сказав им ни одного слова, он просто начал бить.

«Из подъезда вышел мужчина. Мы уже у всех мальчишек переспросили, были ли какие-то предупреждения, громко ли, может, играла музыка, но это все равно, знаете, не повод, 6 часов вечера! Дети на детской площадке находятся. Он просто спустился, он живет на четвертом этаже, и дети говорит, что не было никаких предупреждений, ни «Здрасти, пошли отсюда, здесь мешаете» или еще что-то, а просто начал бить», — сообщила Татьяна Летникова корреспонденту.

Начал он с сына Татьяны, потому что тот оказался к нему ближе всех. От сильного удара мальчик упал. Агрессия мужчины была настолько велика, что кажется, будто он хотел нанести детям как можно больше увечий.

«Он начал с того, кто находился впереди. Первым попал мой сын, он его в лицо кулаком ударил. Он упал, соскочил с самоката, схватился за него и сказал «Мам, у меня было такое ощущение, что он за мной бежит!». И он стал убегать», — говорит корреспонденту ФАН Татьяна.

Сына Татьяны он ударил по лицу так, что у того запал глаз. Находившегося радом с ним мальчика начал избивать ногами. По словам находящихся в том же дворы пожилых женщин, дети всегда вели себя вежливо, не грубили и не хамили взрослым.

«Он схватил следующего мальчика, этот то упал! Тот стал выворачиваться, он его на землю завалил, стал пинать. Еще двое, которые находились, естественно, испугались и разбежались. Все стали родителям звонить, стали выходить и искать их, где они находятся. В это время уже женщины среагировали, которые живут в этом подъезде. Женщины в возрасте, пожилые. Мы у них тоже потом спрашивали, мешали ли дети. Они говорят, что нет, никогда такого не было, дети не мешают, хотя обычно у пожилых наоборот. Дети постоянно в этом дворе и никаких происшествий, грубости никогда не было», — говорит Татьяна Летникова.

Родители пострадавших детей собрались во дворе и обратились за помощью в скорую и полицию.

«Мы вызывали полицию, вызывали скорую, скорая очень быстро приехала, с учетом нынешней ситуации, за пол часа. Забрали и увезли на Клиническую в отделение микрохирургии глаза, потому что у него глаз впал. У него отек лица, синяк. А муж с другими родителями остались ждать полицию. А этот мужчина также без слов повернулся, ушел домой и все. Часов в 11 муж с другими пострадавшими поехали сами в отделение подавать заявление», — сообщила Татьяна ФАН.

В полиции Федеральному агентству новостей рассказали, что уже установили личность неадекватного мужчины и готовятся к возбуждению уголовного дела.

«Вчера около 18:00 все это произошло. Поступило заявление от родителей двух несовершеннолетних. Они указали, что молодой человек причинил вред двоим подросткам. Сотрудники полиции приехали на выезд, предварительно установили личность молодого человека, который причинил повреждения, опросили всех», — сообщили ФАН в пресс-службе.

По словам сотрудника полиции, причиной конфликта стала музыка во дворе. Слушали ее дети не очень громко.

«Якобы у них конфликт произошел из-за того, что они слушали музыку, не то чтобы они там громко слушали, но какой-то у них там конфликт из-за музыки. Он вышел и нанес телесные повреждения несовершеннолетним. Сейчас родителям выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы по несовершеннолетним, проводится проверка, по результатам будет принято решение», — рассказали ФАН.

По словам сотрудника пресс-службы, тяжесть причиненного вреда здоровью детей устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.