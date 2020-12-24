Власти Советска не сдержали обещание подключить горожан к газу до конца года

Калининград, 24 декабря. Жители Советска жалуются на срыв сроков подачи газа в свои дома. В Новый год они планируют обогреваться с помощью дровяных машин.

«Газа нет ни на Калининградском шоссе, ни на Невского, как я понимаю. Как думаете, город сдержит обещание до конца года или не стоит надеяться? Лично я уже купил машину дров еще одну, потому что даже если и пустят газ, то побегать по конторам не получится до середины января — праздники, локдаун и все такое», — сообщает в социальной сети Федор К.

Он принес свои извинения соседям за то, что убеждал их доверять местной администрации. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Советского городского округа.

«Сегодня госэкпертиза по горячим следам только-только прошла, Калининградское шоссе, центр города, приняты. Это значит, что в течение недели-полутора будет газом продуваться труба. Сейчас вот вопрос технический остался. Что касается направления Невского, по железу город закончил на прошлой неделе, сейчас документы в «Горгазе», техническую продувку делают, рассчитывают на число 15–20 января. С учетом того, что опять же 4 дней «Горгаз» будет не работать, не хватило фактически десяти дней. К концу января уже дадим», — сообщили корреспонденту ФАН.

Специалист пресс-службы также отметил, что задержка связана с пандемией, поскольку в «Горгазе» болеет очень много сотрудников и людей просто нет.