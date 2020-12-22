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Жители садового товарищества в Калининграде угрожают убийством своему председателю

Жители садового товарищества в Калининграде угрожают убийством своему председателю

Калининград, 22 декабря. 52-летний житель садового общества «Золотой Петушок» подозревается в угрозах убийством председателю СНТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

По версии дознавателей, мужчина пришел к дому председателя и завел с ним разговор на повышенных тонах. После этого случилась драка. В сторону пострадавшего посыпались угрозы убийством, и его мать обратилась в полицию. В ведомстве говорят, что конфликт произошел на бытовой почве. 

Жители «Золотого Петушка» сообщили ФАН о своем недовольстве качеством работы председателя. Корреспонденту они прислали видео разбитой дороги СНТ. На нем они утверждают, что председатель не занимается ремонтом, за который они платят.

Жители садового товарищества в Калининграде угрожают убийством своему председателю

«Еду чиркаю порогами, но это еще не самое ужасное. Просто яма на яме. Эти ямы мы своими силами заложили», — говорят жители. 

Они уверены, что председатель обирает живущих в СНТ «Золотой Петушок» стариков, которые якобы несут ему деньги ни за что. В полиции же решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении напавшего на него местного жителя. Председателю выдано направление на прохождение медицинской экспертизы на установление тяжести нанесенного вреда здоровью. 

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