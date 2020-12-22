Жители садового товарищества в Калининграде угрожают убийством своему председателю

Калининград, 22 декабря. 52-летний житель садового общества «Золотой Петушок» подозревается в угрозах убийством председателю СНТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По версии дознавателей, мужчина пришел к дому председателя и завел с ним разговор на повышенных тонах. После этого случилась драка. В сторону пострадавшего посыпались угрозы убийством, и его мать обратилась в полицию. В ведомстве говорят, что конфликт произошел на бытовой почве.

Жители «Золотого Петушка» сообщили ФАН о своем недовольстве качеством работы председателя. Корреспонденту они прислали видео разбитой дороги СНТ. На нем они утверждают, что председатель не занимается ремонтом, за который они платят.

«Еду чиркаю порогами, но это еще не самое ужасное. Просто яма на яме. Эти ямы мы своими силами заложили», — говорят жители.

Они уверены, что председатель обирает живущих в СНТ «Золотой Петушок» стариков, которые якобы несут ему деньги ни за что. В полиции же решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении напавшего на него местного жителя. Председателю выдано направление на прохождение медицинской экспертизы на установление тяжести нанесенного вреда здоровью.