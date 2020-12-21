С января авиакомпании отменяют ряд рейсов из Калининграда

Калининград, 21 декабря. С 2021 года сильно изменится расписание полетов из аэропорта Храброво. Об этом сообщается в пресс-службе аэроузла.

Рейсы из Калининграда в Сыктывкар, Белгород и Петрозаводск отменяет авиакомпания «Руслайн». Самолеты продолжат летать только во Псков, с перелетом в Минеральные воды. 5 января от авиакомпании появятся новые рейсы из Калининграда в Курск, а период новогодних каникул будет легко долетать из Калининграда в Воронеж: введут дополнительные полеты.

Ночных рейсов Москва — Калининград от компании «Аэрофлот» не будет с 11 января до 1 февраля.

С 15 января отменится часть рейсов из Калининграда в Краснодар и Минеральные воды от компании «Азимут». По этим направлениям рейсы будут выполнять два раза в неделю вместо пяти.

С 14 января по 28 февраля отменяются рейсы Челябинск — Калининград от Nordwind. В эти же даты прекратится часть рейсов Москва-Калининград, их число сократят до 2-3 раз в неделю.

В пресс-службе аэропорта Храброво отметили, что пассажиропоток воздушного причала по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10,3 %, до 2 млн 369 тыс. человек.