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На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

У основания нацпарка Куршская коса, на побережье курортного города Зеленоградск, море отступило от берега и проявился реликтовый лес. Об этом ФАН сообщила Ольга Большакова, пресс-секретарь учреждения. Наш корреспондент связался с ней, чтобы поговорить о редком природном явлении и происходящем на территории заповедника.

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

 — Расскажите, пожалуйста, что случилось на Куршской косе? Почему показался реликтовый лес?

 — Коса — это узкий песчаный полуостров, который образовался вследствие работы ветра, когда отдельностоящие глинистые морены-острова соединились песком между собой. Происходила его аккумуляция, и образовалось тело косы. В разные периоды оно прерывалось водными проливами в тех или иных местах. Ученые насчитывают четыре-пять проливов в разные временные периоды. Один из таких примерно тысячу лет назад был как раз в том месте, где сегодня мы видим иногда остатки леса. Он сначала существовал, а потом заилился и исчез. На его месте сотни лет назад появились деревья, и именно их мы сегодня наблюдаем. 

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

 — Почему это происходит?

 — Мы наблюдаем это достаточно давно, но в последние годы все чаще. Можно говорить о периоде в десять лет. Последние два года деревья появляются именно в ноябре-декабре. Это связано с изменением климата. Так как у нас последнее время крайне теплые зимы и почти не бывает льда и снега, появляются сильные ветры. Северо-восточные сгоняют воду от берега и обнажают то, что находится под водой, в частности остатки реликтовых деревьев. В остальной период ветер дует с моря и размывает песок. В зимнее время ветер намывает песок и уносит его вдоль берега косы на север, северо-восток, в сторону литовской части косы. 

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

 — Можно сказать, что коса двигается?

 — Коса немножко мигрирует с запада на восток. Природа «откусывает» тело косы, но за счет этого она прирастает с другого берега. Миграция косы способствует тому, что обнажается морское дно. Так появляются остатки старого леса. Хоть у нас и малосоленое море, оно соленое. Древесина, находясь долгое время в воде, твердеет. 

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

 — Не так давно вам предъявила претензию организация «Экозащита». Расскажите об этом подробнее. 

 — «Экозащита» считает себя сторонним арбитром и проводит свои исследования по поводу происходящего на косе. Мы не беремся судить о ее деятельности, но в ее докладе для европейской организации по контролю за природоохранными процессами говорилось о том, что в нацпарке не учитывают изменений климата, не работают в этом направлении и попустительски относятся к тому, что происходит. Это не так. Природные изменения есть, но на деятельность национального парка у них взгляд субъективный и не вполне осведомленный.

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

— Какова, по вашему мнению, ситуация на самом деле?

— Мы всю серьезность ситуации понимаем, у нас есть свой план  действий и работаем мы не в одиночестве, а в содружестве со всеми научными учреждениями, которые есть на территории Калининградской области: институтом океанологии, университетами, организацией Балтберегозащита, которая занимается строительством берегоукрепительный сооружений. Мы, безусловно, имеем план действий и ему следуем и считаем, что в условиях серьезного изменения климата и природной ситуации на южной части Куршской косы необходимо решать задачи в комплексе. «Экозащита» советовала нам побольше заниматься традиционными способами защиты берегового вала, например, как это делалось до войны, но мы думаем, что необходимы более современные способы, основанные на принципах устойчивого развития. 

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

— Сейчас на Куршской косе можно встретить каких-то животных?

 — С высоты Мюллера и в Королевском бору очень удобно наблюдать за птицами. Животный мир чувствует себя более вольготно из-за небольшого количества туристов. Можно увидеть зябликов в большом количестве, поползней, дятлов. Белки хорошо видны, они заготавливают себе питание на зиму. В районе водоемов можно посмотреть на следы жизнедеятельности бобров, либо самих бобров, самый известный грызун у нас на косе. Крупные млекопитающие встречаются, но чаще всего на закате, в сумерках или ранним утром. Днем такие животные обычно занимаются добычей пропитания в заповедной зоне национального парка, людям можно находиться только в рекреационной.

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

 — С кем люди встречаются чаще всего? 

 — Встреча с животным на косе редкость, но иногда это лисы, сейчас у них очень красивые зимние шубки, они как правило выходят к людям. Это, конечно, не очень хорошо, потому что они прикормленные. Хоть мы и разъясняем, что животным нельзя давать еду, в первую очередь это опасно для их же жизни, но такая тенденция есть. Раньше такими же попрошайками были кабаны, но сейчас немножко эта проблема решена. Не так часто их можно встретить в районе экологических троп. Иногда можно увидеть, как дорогу переходят стада оленей. На Куршской косе обитают пятнистые олени, это стадные животные, если они мигрируют со стороны моря в сторону залива, машинам даже приходится ждать, пока их компания не перейдет дорогу. 

На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

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