На Куршской косе обнаружены следы реликтовых деревьев

У основания нацпарка Куршская коса, на побережье курортного города Зеленоградск, море отступило от берега и проявился реликтовый лес. Об этом ФАН сообщила Ольга Большакова, пресс-секретарь учреждения. Наш корреспондент связался с ней, чтобы поговорить о редком природном явлении и происходящем на территории заповедника.

— Расскажите, пожалуйста, что случилось на Куршской косе? Почему показался реликтовый лес?

— Коса — это узкий песчаный полуостров, который образовался вследствие работы ветра, когда отдельностоящие глинистые морены-острова соединились песком между собой. Происходила его аккумуляция, и образовалось тело косы. В разные периоды оно прерывалось водными проливами в тех или иных местах. Ученые насчитывают четыре-пять проливов в разные временные периоды. Один из таких примерно тысячу лет назад был как раз в том месте, где сегодня мы видим иногда остатки леса. Он сначала существовал, а потом заилился и исчез. На его месте сотни лет назад появились деревья, и именно их мы сегодня наблюдаем.

— Почему это происходит?

— Мы наблюдаем это достаточно давно, но в последние годы все чаще. Можно говорить о периоде в десять лет. Последние два года деревья появляются именно в ноябре-декабре. Это связано с изменением климата. Так как у нас последнее время крайне теплые зимы и почти не бывает льда и снега, появляются сильные ветры. Северо-восточные сгоняют воду от берега и обнажают то, что находится под водой, в частности остатки реликтовых деревьев. В остальной период ветер дует с моря и размывает песок. В зимнее время ветер намывает песок и уносит его вдоль берега косы на север, северо-восток, в сторону литовской части косы.

— Можно сказать, что коса двигается?

— Коса немножко мигрирует с запада на восток. Природа «откусывает» тело косы, но за счет этого она прирастает с другого берега. Миграция косы способствует тому, что обнажается морское дно. Так появляются остатки старого леса. Хоть у нас и малосоленое море, оно соленое. Древесина, находясь долгое время в воде, твердеет.

— Не так давно вам предъявила претензию организация «Экозащита». Расскажите об этом подробнее.

— «Экозащита» считает себя сторонним арбитром и проводит свои исследования по поводу происходящего на косе. Мы не беремся судить о ее деятельности, но в ее докладе для европейской организации по контролю за природоохранными процессами говорилось о том, что в нацпарке не учитывают изменений климата, не работают в этом направлении и попустительски относятся к тому, что происходит. Это не так. Природные изменения есть, но на деятельность национального парка у них взгляд субъективный и не вполне осведомленный.

— Какова, по вашему мнению, ситуация на самом деле?

— Мы всю серьезность ситуации понимаем, у нас есть свой план действий и работаем мы не в одиночестве, а в содружестве со всеми научными учреждениями, которые есть на территории Калининградской области: институтом океанологии, университетами, организацией Балтберегозащита, которая занимается строительством берегоукрепительный сооружений. Мы, безусловно, имеем план действий и ему следуем и считаем, что в условиях серьезного изменения климата и природной ситуации на южной части Куршской косы необходимо решать задачи в комплексе. «Экозащита» советовала нам побольше заниматься традиционными способами защиты берегового вала, например, как это делалось до войны, но мы думаем, что необходимы более современные способы, основанные на принципах устойчивого развития.

— Сейчас на Куршской косе можно встретить каких-то животных?

— С высоты Мюллера и в Королевском бору очень удобно наблюдать за птицами. Животный мир чувствует себя более вольготно из-за небольшого количества туристов. Можно увидеть зябликов в большом количестве, поползней, дятлов. Белки хорошо видны, они заготавливают себе питание на зиму. В районе водоемов можно посмотреть на следы жизнедеятельности бобров, либо самих бобров, самый известный грызун у нас на косе. Крупные млекопитающие встречаются, но чаще всего на закате, в сумерках или ранним утром. Днем такие животные обычно занимаются добычей пропитания в заповедной зоне национального парка, людям можно находиться только в рекреационной.

— С кем люди встречаются чаще всего?

— Встреча с животным на косе редкость, но иногда это лисы, сейчас у них очень красивые зимние шубки, они как правило выходят к людям. Это, конечно, не очень хорошо, потому что они прикормленные. Хоть мы и разъясняем, что животным нельзя давать еду, в первую очередь это опасно для их же жизни, но такая тенденция есть. Раньше такими же попрошайками были кабаны, но сейчас немножко эта проблема решена. Не так часто их можно встретить в районе экологических троп. Иногда можно увидеть, как дорогу переходят стада оленей. На Куршской косе обитают пятнистые олени, это стадные животные, если они мигрируют со стороны моря в сторону залива, машинам даже приходится ждать, пока их компания не перейдет дорогу.

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