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Пряничный домик с технологией виртуальной реальности появился под Калининградом

Пряничный домик с технологией виртуальной реальности появился под Калининградом

Калининград, 21 декабря. В курортном городе Зеленоградске Калининградской области установили пряничный домик с технологией дополненной реальности. Об этом сообщается в социальных сетях. Внутри него находится Дед Мороз, который готовится к Новому году. 

«Арт-объект оснащен специальными интерактивными метками, благодаря чему любой желающий сможет с помощью смартфона заглянуть в окно и посмотреть на подготовку Деда Мороза к празднику», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Зеленоградска. 

Домик установлен около главной елки на площади Зеленоградска. Чтобы увидеть рождественское чудо, достаточно скачать приложение по QR-коду и навести камеру. 

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