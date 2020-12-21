Пряничный домик с технологией виртуальной реальности появился под Калининградом

Калининград, 21 декабря. В курортном городе Зеленоградске Калининградской области установили пряничный домик с технологией дополненной реальности. Об этом сообщается в социальных сетях. Внутри него находится Дед Мороз, который готовится к Новому году.

«Арт-объект оснащен специальными интерактивными метками, благодаря чему любой желающий сможет с помощью смартфона заглянуть в окно и посмотреть на подготовку Деда Мороза к празднику», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Зеленоградска.

Домик установлен около главной елки на площади Зеленоградска. Чтобы увидеть рождественское чудо, достаточно скачать приложение по QR-коду и навести камеру.