Трое малолетних хулиганов под Калининградом терроризируют местных жителей

Калининград, 21 декабря. В городе Пионерский Калининградской области трое маленьких хулиганов терроризируют жителей своего района. На них жалуются в социальных сетях.

«Сегодня с утра в наше помещение через вентиляцию дети кинули спичку, до этого они постоянно пробегали и кричали в вентиляцию. Это длится уже несколько недель, работать невозможно», — пишет сотрудница местного магазина.

По ее словам, дети регулярно «трутся» у окон ее лавки и пугают всех, кто в ней находится. Она боится, что скоро полетят петарды.

«Все пытались выйти, поймать их, но они убегают. В догонялки никто не горит желанием играть», — говорит она.

Не менее агрессивно банда детей ведет себя и у городских кафе.

«Они и на улице Рабочей тоже бегают, в окна глину бросают в кафе, мусорят на территории, на замечания вообще не реагируют», — сообщает Ирина П.

Как говорит ФАН житель Пионерского, сейчас горожане ищут способ поймать хулиганов за руку, чтобы сдать в полицию.

«Чтобы вызвать полицию, их надо поймать, когда они там что-то кидают или жгут», — сообщил он корреспонденту.

Ситуацию ФАН прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Он считает, что звонить в правоохранительные органы нужно немедленно.

«Если речь о несовершеннолетних, пусть полиция занимается, потому что в случае причинения вреда здоровью ребенка будут проблемы. За руку, конечно, ловить не обязательно, здесь важно понять, происходит ли умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Если дети что-то портят, этого достаточно для обращения», — сказал эксперт ФАН.

По словам Сергей Жорина, представители МВД должны принять решение о возбуждении уголовного дела.