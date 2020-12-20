Коллега Павла Прилучного публикует видео со съемок сериала «В клетке — 2» в Калининграде

Калининград, 20 декабря. Коллега Павла Прилучного Кай Гетц публикует видео со съемок его сериала «В клетке — 2». Актеры работают на площадке вместе.

Гетца в своих постах Павел Прилучный называет «киносыном» и регулярно делится фото с ним. Видно, что коллег связывают дружеские отношения.

Подписчики благодарят Павла Прилучного за то, что он рассказывает им о Калининграде и своей работе. Не так давно он демонстрировал кадры с Балтийского моря.

«Благодаря вам познакомилась с таким красивым городом, как Калининград! Уже 4 проекта или больше в этом городе? Пусть все ваши надежды, связанные с «В клетке — 2», обязательно осуществятся», — пишет актеру @_ludmila_bugaeva.

Еще одна поклонница звезды сериала «Мажор» сообщила, что в восторге от янтарного края, но после произошедшего там с актером считает, что «не все так радужно». ФАН сообщал, что Павла Прилучного избили в местном клубе «Завод».

«Есть сомнения по поводу посещения этого заведения. А если ему еще захочется на ком-нибудь из отдыхающих руки почесать? Плохой хозяин клуба, раз такое там происходит. Не советую туда идти», — почитала нужным сообщить она.

Сам Прилучный тогда утверждал, что на него напали неизвестные. Сейчас он снова вернулся на работу.