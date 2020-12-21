Калининградцы начали продавать квартиры по столичным ценам

Калининград, 21 декабря. В Калининграде желание переехать в Москву стало достаточным стимулом для локального роста цен. Не так давно в одном из местных пабликов появилось предложение покупки жилья за 9 млн рублей.

Потенциальным клиентам в переписке владельцы недвижимости сообщили, что в деньгах уступить не готовы, потому что надеются переехать в Москву и приобрести там новые апартаменты на деньги, полученные от продажи квартиры в Калининграде.

Обиженным покупателям цена не понравилась настолько, что они выложили переписку с хозяевами недвижимости в социальных сетях. Горожане не оценили этого коммерческого хода.

«Понятно, что цена неадекватная, но больше всего бесят ***, которое пишут комменты или делают такие посты. Какая разница, даже если все продают за 1 млрд, это их дело, за сколько продавать», — написал местный житель.

Также местные жители пошутили и отметили, что в текущей ситуации квартира в городе действительно может стоить больше, чем обычно.

«Ну не 9, но 6 такая хата сейчас может продаться, за три обидели прям», — дает свою оценку Евгений К. «Почему так дешево? Наверняка есть какой-то подвох!», — написал Дома Щ.

Чуть позже в том же паблике появилось предложение по продаже однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров по цене 5 млн рублей. Анализ происходящему дал риэлтор калининградского агентства «Высота» Виталий Моисей. По его мнению, изменению цен на недвижимость очень сильно поспособствовала пандемия.

«На самом деле предполагалось, что в период пандемии у нас цены упадут и по всей России, и в Калининграде, но случилось обратное. Они взлетели до потолка и выше», — рассказал он ФАН.

Подобная ситуация, как говорит эксперт, наблюдается в четырех самых популярных для переезда городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Калининграде.

«Ситуация на рынке не только в Калининграде, но и в больших городах такая, что сегодня продавец заявляет такую цену, какую о хочет. К сожалению, рынок настолько непонятный и неопределенный в связи с событиями, которые произошли в том числе со льготной ипотекой, снижением курса рубля к доллару, что рынок сумасшедший и цены ничем не подкреплены», — сообщает Виталий Моисей ФАН.

Назвал риэлтор и реальную цену на квартиру в городе. Он отметил, что она мало зависит от желаний клиентов.

«В новостройках цена доходит до 60 тыс. за квадратный метр. Это новое жилье. Важно, центральное в доме отопление или автономное. Отсюда складывается его цена. Есть реальная рыночная стоимость квартиры, за которую эта квартира должна и может продастся, а другое — это деньги, которые желают получить собственники квартир. То, что человек хочет, не значит, он это получит. Желаемое и действительное — это разные вещи», — сообщил риэлтор ФАН.

Он также поделился мнением относительно того, какие факторы способствую появлению странных рыночных предложений. По его словам, проблема в том, что некоторые собственники жилья, определяя его стоимость, ориентируются на сайт «Авито».

«Грубо говоря, есть цена 3 млн рублей и 5 млн рублей. Он думает: «Поставлю-ка я 4 млн рублей». Заходит новый продавец. Он смотрит: есть квартира за 4 млн рублей и за 5 млн рублей. «А поставлю-ка я 4, 5 млн рублей». И цены в таком формате поднимаются вверх», — говорит Виталий Моисей.

Жилье в Калининграде сейчас популярнее, чем в Москве. Эксперт рассказывает, что в регионе действительно продаются квартиры по 5 млн рублей.

«Очень небольшое количество людей покупает квартиры в Москве, жилье в Калининграде популярнее. В мегаполис отправляют детей на обучение. У нас были такие истории, когда люди покапали квартиры в городе подъездами просто в целях инвестиций, сохранения средств. До сих пор приобретают квартиры, чтобы приезжать в них только на выходные. У нас однокомнатная квартира в Светлогорске в сером ключе может стоить 5 млн», — рассказывает риэлтор.

Сотрудник агентства недвижимости отмечает: речь идет о жилье на море. В Калининграде квартиры дешевле, но собственник зачастую ищет такого человека, который заплатит ему столько, сколько он хочет, и на возможности покупателя не ориентируется.

Недавно ФАН сообщал, что цены на апартаменты в России могут взлететь из-за нового закона.