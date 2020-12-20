В калининградских автобусах ползают тараканы

Калининград, 20 декабря. Горожанин снял на видео ползающих в автобусе тараканов и рассказал об этом в социальных сетях.

«Немного удивился, откуда они взялись в автобусе , первый раз такое увидел , вот и отправил в группу», — сказал он корреспонденту ФАН.

Он отмечает, что провел в общественном транспорте около 15 минут.

«Я их не боюсь и не брезгую , но есть люди, которые выбежали бы из автобуса из-за тараканов», — говорит калининградец.

Скорее всего, владелец автобуса будет оштрафован. Как сообщили ФАН в администрации города, по постановлению регионального правительства от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности» юридические лица и ИП, осуществляющие перевозку автомобильным транспортом, обязаны регулярно проводить мероприятия по дезинфекции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. На звонки корреспондента ФАН перевозчик до публикации так и не ответил.

Ситуацию ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко.

«Собственникам автобусов полагается соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Животные, в том числе тараканы, конечно, не должны присутствовать с общественных местах, где граждане пользуются различными услугами. Это касается как мест общественного питания, так и пассажироперевозок. Необходимо принимать меры, чтобы таких случаев не было, но важно знать, живут тараканы в автобусе или их занес какой-то пассажир. Если стоянка крытая, тараканы днем катаются, ночью питаются», — говорит юрист ФАН.

По мнению эксперта, в произошедшем должен разбираться «Роспотребнадзор». Местный житель рассказал корреспонденту, что ехал в автобусе под №5. Согласно информации, размещенной в открытых источниках, калининградец попал на маршрут индивидуального предпринимателя Койкова К.Т.

Ранее ФАН сообщал, что местные власти выписывают калининградским перевозчикам штрафы по фото и видео.