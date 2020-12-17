Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Калининграде мужчина позвонил на горячую линию минздрава с угрозой самосожжения

В Калининграде мужчина позвонил на горячую линию Минздрава с угрозой самосожжения

Калининград, 17 декабря. На горячую линию регионального министерства здравоохранения позвонил угрожающий самосожжением мужчина. Это произошло после обнародования информации о новых ограничениях из-за коронавируса. 

«У него просел бизнес, и вот это такая реакция была на стресс, такая несколько демонстративная, очень выраженная, и нам пришлось включить все силы, чтобы его успокоить и [чтобы] этого не произошло», — рассказала главный внештатный  психолог областного Минздрава Наталья Крылова. 

Ранее ФАН сообщал, что решение ввести новые запреты в янтарном крае было принято 14 декабря на заседании регионального оперативного штаба. Позже их список был уточнен. Торговым центрам разрешили работать с 6 до 19 часов, общепиту с также. Допустимая загрузка для кинотеатров составила 50%.

Новости партнеров