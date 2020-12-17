В Калининграде дети позвонили в 112 и сообщили о несуществующем пожаре

Калининград, 17 декабря. Местные подростки позвонили 112 и вызвали спасателей на несуществующее ЧС. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Шалость, конечно, удалась: спасатели прибыли на улицу Батальную, где якобы загорелся дом. Теперь родителям юных баловников грозит штраф. Надеемся, что после этого детям донесут мысль о том, что не надо отвлекать сотрудников МЧС от их и так непростой работы», — пишут в Сети.

ФАН происшествие прокомментировали в пресс-службе МЧС, куда также иногда поступают шутливые звонки.

«Да, бывают ложные вызовы. Опасность в том, что это отвлекает от реальной работы. Пока куда-то едут из-за обманщиков, людям может помощь понадобиться. Конечно, это все плохо», — сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов ФАН.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в центре Калининграда.