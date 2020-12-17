Калининградский «Водоканал» извинился за воду оранжевого цвета в квартирах горожан

Калининград, 17 декабря. Жители улицы Громовой пожаловались на воду, по цвету напоминающую «яблочный сок». В социальных сетях они рассказали, что недовольны качеством услуг, предоставляемых местным «Водоканалом», уже второй день, а повлиять на ситуацию никак не могут.

За разъяснениями ФАН обратился в «Водоканал». В организации извинились перед горожанами и пообещали как можно скорее исправить ситуацию. Накануне в районе домов на Громовой проводился ремонт сетей.

«16.12.2020 с 17 часов до 24 дня производились аварийные работы в районе улицы Карамзина. Потребовалось отключение участка водопроводных сетей, в результате произошло изменение цвета воды. Максимально оперативно были приняты меры по промывке сетей. Вода с измененным цветом попала к жителям. Мы приносим свои извинения, в ближайшее время все будет исправлено», — сообщил ФАН представитель пресс-службы регионального отделения «Водоканала» Александр Небесихин.

В ближайшее время вода должна принять нормальный цвет.