Калининградцы раскритиковали журналиста Пивоварова за «оскорбления» в адрес города

Калининград, 17 декабря. Горожане ответили раскритиковавшему Калининград журналисту Алексею Пивоварову. На своей странице в Instagram он сравнил город с вычурной ганзейской шкатулкой, попавшей в сельскую избу, отметив, что на самом деле он не европейский, а русский.

«Все это, конечно, никакая не Европа, а пусть и странный, но совершенно российский город. В этом смысле булыжные мостовые, величественный собор с могилой Канта и руины немецких усадеб — не более, чем яркие декорации пьесы, главные роли в которой играют наши сомнения и комплексы», — написал Пивоваров.

Особенно журналисту не понравился «Дом Советов». Один из главных символов Калининграда Пивоваров назвал убогим, негативно высказавшись о его архитектурном ансамбле.

«Почти все, что здесь понастроила советская власть — прямо скажем, ужасающее убожество. Пиком которого, безусловно, является Дом Советов — настолько отвратительный, что даже некоторые урбанисты предлагают его оставить как памятник полному безвкусию советских планировщиков», — пишет журналист.

Несмотря на то, что город многим не нравится, в него довольно часто переезжают москвичи, из-за которых, как считают местные, Калининград расстраивается. Журналист, напомним, приехал из столицы. Калининградцы его критику не оценили.

«Нечего сюда ехать вообще, тут было хорошо, сплошные заборы и деревья рубят везде, сидите там у себя , вы нам тут не нужны», — написал в Сети житель Калининграда.

ФАН он пояснил, что никого в высказывании своего мнения ограничивать не хочет и рад появлению реалистичных отзывов о Калининграде в Интернете. По его словам, это должно ограничить поток переселенцев из центральной России.

«У каждого своё мнение есть, пусть пишет, что хочет, т.к. пиарят в роликах на YouTube нашу область, не все у нас так прекрасно. Пусть больше хаят. Меньше ехать будут сюда. Одни стройки, строят уже во дворах у людей, это ненормально! Это массовое явление, которое не может нравится. При строительстве разбивают дороги и приносят грязь, зато потом в новых ЖК за забором все чисто, а жителям грязь и ямы в подарок», — рассказали корреспонденту.

Калининградцы не понимают туристов, приезжающих в город и критикующих его. Раз не нравится, зачем ехать?

«Прутся валом сюда, хаят, возмущаются, но едут нескончаемым потоком. Мы тут родились, росли, переживали все кризисы и перестройки. Любили свой город. Пусть полуразрушенный, странный. Но он был наш! И любовь была к нему по своему особенная. А теперь с вашими каликами, мы вас ненавидим, ругаем себя, что мы стали расистами. Но это только благодаря вам!», — страдает горожанка.

Пивоваров в глазах жителей предстал самым настоящим непрофессионалом своего дела.

«Его высказывания — это не мысли журналиста или блогера. Это просто акт целенаправленной ненависти. Мне это напомнило то, как злится женщина, которую муж бросил с тремя детьми и ушел к молодой... Ни слова по делу — набор оскорблений», — сообщил ФАН калининградец.

Исследователь и автор книг об истории Калининграда, краевед Владимир Воронов объясняет, почему так происходит. По его мнению, всему виной обманутые ожидания россиян, которые путают Калининград с Кенигсбергом.

«Те люди, которые приезжают, не все, конечно, некоторые из них, едут отдохнуть в Европе и зачастую они не видят того, чего хотели бы. Есть люди позитивные, есть люди негативные, недовольные. Последние просто ищут повод сказать о чем-то плохом и начинают необъективно относиться к тому, что есть. В Калининграде они видят не зарубежье, а часть Российской Федерации, часть нашей страны со всеми ее достоинствами и недостатками, и это, естественно, не оправдывает их надежд с учетом того, куда они приехали. Люди не в состоянии воспринять город объективно», — рассказал ФАН эксперт.

Владимир Воронов пояснил, что Калининград — периферийный город, который после войны не восстанавливался так же активно, как Москва и Санкт-Петербург.

«Существует очень много мифов о послевоенной истории города. Этому посвящена одна из моих книг. Когда мы изучаем историю Кенигсберга, у нас складывается одна картинка и мы начинаем думать, куда все это делось и почему оно разрушено. Мы должны изучать историю послевоенного города. 90% исторического центра было разрушено во время бомбежки 1944 года британской авиации, а затем во время штурма Кенигсберга в 1945 году. Девяносто процентов!», — говорит краевед ФАН.

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По мнению историка, восприятие Калининграда как средоточия старинной немецкой архитектуры в корне ошибочно.