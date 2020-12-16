Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Калининградский певец Олег Газманов отмечает день рождения дочки

Калининградский певец Олег Газманов отмечает день рождения дочки

Калининград, 16 декабря. Калининградский певец Олег Газманов отмечает день рождения дочери. Ей исполнилось 17 лет. 

«Сегодня у моего любимого рыжика день рожденья! Будь счастлива, доча моя любимая»,  — написал он в Instagram и опубликовал строчки из своей знаменитой песни.  

К стихам он приложил видео со словами из нее.  

Марианна Газманова ведет свой блог, как и отец. Она поздравила себя с праздником самостоятельно, а также выложила фото с развевающимися волосами. Картинку девушка сопроводила надписью на английском языке. 

Калининградский певец Олег Газманов отмечает день рождения дочки

Ранее ФАН сообщал, что Олег Газманов попрощался со знаменитым актером Валентином Гафтом. Для него смерть артиста сопоставима с потерей части души. 

 

Новости партнеров