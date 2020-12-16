Калининградский певец Олег Газманов отмечает день рождения дочки

Калининград, 16 декабря. Калининградский певец Олег Газманов отмечает день рождения дочери. Ей исполнилось 17 лет.

«Сегодня у моего любимого рыжика день рожденья! Будь счастлива, доча моя любимая», — написал он в Instagram и опубликовал строчки из своей знаменитой песни.

К стихам он приложил видео со словами из нее.

Марианна Газманова ведет свой блог, как и отец. Она поздравила себя с праздником самостоятельно, а также выложила фото с развевающимися волосами. Картинку девушка сопроводила надписью на английском языке.

Ранее ФАН сообщал, что Олег Газманов попрощался со знаменитым актером Валентином Гафтом. Для него смерть артиста сопоставима с потерей части души.