Директор калининградского зоопарка рассказала, как переносит COVID-19

Калининград, 16 ноября. Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала, как переносит коронавирус. Она описывает проблемы, возникающие из-за заболевания, в своем Facebook. ФАН она сообщила, что болеет в легкой форме.

«Один день была температура 37.6, потом ломило тело дней 5. До сих пор заложен нос и общая слабость», — говорит она корреспонденту.

Сейчас Светлана Соколова находится на самоизоляции. Продукты питания ей доставляют на дом, но просьбы о расфасовке в местном магазине, к примеру, выполняют неохотно. Раскладывать купленную ей еду в отдельные полиэтиленовые мешки там не стали. Курьер же пришел со спущенной маской.

«Слегка огорчил парень из службы доставки, пришедший со спущенной маской, но после того как я ему сказала, что он пришёл в коронавирус-квартиру, натянул маску по самые глаза, выставил пакеты в коридор на вытянутой руке и дверь закрывал уже носком ноги», — сообщает Светлана Соколова.

ФАН директор калининградского зоопарка также рассказала, что имеет возможность работать удаленно и с удовольствием это делает. По ее словам, инфекция не похожа на обычную простуду, но сравнивать COVID-19 с ОРВИ ей сложно, поскольку она редко болеет.