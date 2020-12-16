В Калининграде оправдали обвиняемых в убийстве новорожденного ребенка врачей

Калининград, 16 декабря. Сегодня в 15.20 по местному времени суд оправдал сотрудницу регионального перинатального центра Элину Сушкевич и бывшую и. о. главврача роддома №4 Елену Белую. Они обвинялись в убийстве младенца

«Суд постановил оправдать Белую Элину Валерьевну, Сушкевич Элину Сергеевну», — вынесен вердикт.

Ранее врачей оправдали присяжные.

Согласно версии следственного комитета, в ноябре 2018 года в калининградском роддоме №4 родился сильно недоношенный мальчик. Утверждалось, что врачи не дали ему дорогостоящий препарат с целью сэкономить ресурсы больницы, а документы о появлении ребенка на свет подделали с целью скрыть факт его живорождения. Говорилось также, что врач-неонатолог Элина Сушкевич ввела малышу смертельную дозу препарата «магния сульфат» с целью убийства.

Ранее ФАН сообщал, что оправдательный вердикт присяжных в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич может быть пересмотрен. Сторона обвинения намерена подавать апелляцию. Эксперты отмечают, что в 2019 году более 50% вынесенных присяжными оправдательных приговоров отменены.