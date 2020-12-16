Жители города под Калининградом пожаловались на «отравленную» воду в домах

Калининград, 16 декабря. Жители города Гурьевска в Калининградской области пожаловались на грязно-желтый цвет воды, которая подается в их квартиры. О происшествии они сообщили в социальных сетях. Люди считают, что их просто травят.

«Такая вода по всему Гурьевску. И ничего не делается! Ни один фильтр не помогает, напор тоже плохой, зато тариф за воду просто сказочный! Люди, вам не кажется, что за такую воду «Водоканал» должен нам платить, а не мы ему? Сколько Вы еще будете нас травить?», — возмущаются жители.

По их словам, подобное происходит не в первый раз.

«Если бы это было только в этот понедельник!» — вздыхают жители.

За разъяснением ситуации ФАН обратился в администрацию Гурьевского района. Оказалось, что горожанам подают застоявшуюся воду из-за проблем в парке сенситивного развития.

«14 декабря 2020 года в Гурьевске в связи с протечкой водопровода, проходящего через парк сенситивного развития, было произведено аварийное отключение воды. При запуске воды под давлением в сетях по разным техническим причинам происходят гидроудары, застоявшаяся вода периодически подтягивается в сеть, и может наблюдаться мутность, но через некоторое время вода приходит в норму», — рассказали ФАН в пресс-службе города.

Над устранением протечек уже работают, но это займет время. Проект реконструкции станций водоподготовки согласуют к февралю.

«Качество и давление воды в Гурьевске улучшатся после реконструкции существующей станции водоподготовки на улице Лесной, 13 мощностью 3000 куб. м/сут. с увеличением мощности на 2000 куб. м/сут. Проект реконструкции уже готов, сейчас проходит государственную экспертизу. Положительное заключение ожидаем получить в феврале 2021 года, после чего сможем определить подрядчика через аукцион и приступить к самим работам», — сообщили ФАН.

Дата завершения ремонтных работ не уточняется.