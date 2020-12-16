«Умер в страшных муках»: в Калининграде активизировались догхантеры

Калининград, 16 декабря. Жительница города Екатерина С. ищет отравителя любимой домашней собаки. По ее словам, животное всегда было тихим, никому не доставляло проблем, жило на частной территории, но его все равно убили.

«Она сидела дома весь день, все было хорошо. Она ела, пила. Попросилась гулять, мы же в частном доме. Я отпустила ее бегать по территории как и обычно. За ее пределы она не выходила, никогда я не оставляла собаку без присмотра. Потом ушла по делам, минут 30 меня не было, но дома были родители. Они бы услышали, если бы кто-то зашел, у нас калитка очень шумная. Все это время собака на улице гуляла, я вернулась, а она валится с ног. У нее пена изо рта!» — рассказала жительница Калининграда ФАН.

Она считает, что ее любимице подкинули отраву. Девушка пыталась спасти собаку, но не успела. Пес скончался в страшных муках, которые продолжались около 40 минут. У животного поднялась температура, из пасти пошла кровь.

«Темно еще было, я пошла потихоньку к дому, к свету, она за мной еле-еле. Потом видимо глюки у нее начались, либо очень больно ей было. Она начала выть, скулить. Сама вышла на улицу, начала в судорогах биться. Скатилась по лестнице. Пока везли в клинику, судороги не останавливались. Она язык прикусила, пена изо рта красная полилась. Кровь до самой смерти не останавливалась. В клинике пытались температуру померить ей, градусник показывал 44, потому что выше не может. Это максимум. У нее сварился бы мозг от такой температуры, она бы не выжила, что и произошло. Ее закутали в охлаждающие одеяла, в снег положили, чтобы температуру сбить хоть как-то. Не помогло», — рассказала калининградка ФАН.

По словам девушки, травить ее любимца было не за что. Стычек с соседями у нее никогда не было, вела себя собака тихо. Она подозревает в убийстве животного жителя улицы Менделеева, но никаких улик против него нет.

Как я узнала сейчас, у нас на Менделеева живет мужик, который ежегодно кидает отраву. Но нет никаких доказательств, что это был именно он!» — сообщила Екатерина ФАН.

Ситуацию прокомментировал адвокат Сергей Жорин. По его мнению, владелице собаки, чтобы наказать виновных, следует все мобилизовать свои силы и ресурсы, а прежде всего обратиться в полицию.

«Есть уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, есть ряд категорий административной ответственности. В случае, если владельцы собаки напишут заявление в полицию, виновные будут наказаны. Проверка может быть организована и по сообщению СМИ. Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно начать что-то делать. Здесь либо должны быть профессиональные юристы, которые будут писать соответствующие заявления и в случае вынесения отказных постановлений обжаловать их, либо многочисленные обращения в средства массовой информации», — заявил Сергей Жорин ФАН.

Екатерина решила пойти вторым путем и придала случившееся огласке, но она не уверена, что добьется успеха. По ее словам, когда неподалеку от нее несколько лет назад отравили овчарку, преступники так и не были найдены. Сейчас она просит у соседей записи с камер видеонаблюдения. Как считает зоозащитница Наталья Галяс, девушка двигается в правильном направлении.

«Надо собирать доказательную базу, писать заявление в полицию, если она уже знает, да в принципе даже если не знает! Она имеет право по этому факту написать заявление в органы, и они уже должны расследовать, выявлять виновное лицо, возбуждать уголовное дело, передавать его в суд, но здесь надо проявлять настойчивость и упорство, а не написать и забыть», — говорит эксперт ФАН.

Дела о жестоком обращении с животными рассматривают неохотно, но Наталья Галяс считает, что закон на стороне потерпевшей, и у нее есть шанс добиться правосудия. Главное — это терпение, упорство и настойчивость.

«Животное по гражданскому кодексу имеет статус имущества. Следует принять во внимание и закон 498 «Об ответственном обращении к животным». 245 статья «За жестокое обращение с животными» работает. Этим надо заниматься, потому что вопрос по поводу жестокого обращения к животным сложновато рассматривается и буксует. Тут надо проявить упорство, юридическую грамотность, настойчивость, и я думаю, что добиться можно результата», — рассказала юрист ФАН.

По мнению Натальи Галяс, к делу нужно как можно скорее привлечь привлечь правоохранителей.