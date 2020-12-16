В Калининграде поймали серийного «похитителя Рождества»

Калининград, 16 декабря. Неизвестный мужчина похищал в торговых центрах фигурки Дедов Морозов, а потом перепродавал их. Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

«Он похитил Деда Мороза у входа в магазин, потом наведался снова. Сопоставив данные о кражах, полицейские установили личность фигуранта и его место проживания. К сожалению, похищенное в его доме не обнаружили. Украденное он быстро продавал, так как имел большой криминальный опыт», — сообщили в полиции.

Выяснилось, что к своим 34 годам «похититель Рождества» уже имеет судимости за воровство, разбой и хранение наркотиков. Одно из преступлений «Гринча» сняли на видео.

В отношении похитителя Дедов Морозов возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.