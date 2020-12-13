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Калининградский фотограф поделился секретами макросъемки на примере снежинок

Калининградский фотограф поделился секретами макросъемки на примере снежинок

Калининград, 13 декабря. Калининградский видеограф Денис Штейн запечатлел тонкие кристаллы снежинок. ФАН он рассказал, что до этого ему долго мешала погода, но в конце концов ему удалось реализовать свой замысел. Он самостоятельно сделал макрообъектив с зеркальной камерой.

Калининградский фотограф поделился секретами макросъемки на примере снежинок

«Калининградская область на самом деле такая… Морозы бывают редко, тем более уж снег, самый важны фактор был, чтобы падал снег и при этом был минус, чтобы снежинки не таяли при этом на земле. Первую снежинку снял по-моему в 2013 году, и я вышло удачно. Я держал стекло на весу, ловил падающие снежинки и пытался рассмотреть. Они маленькие, и я через увеличительное стекло их рассматривал, убедился, что они не все целы и не все идеально красивые, многие повреждаются при падении. В итоге я все-таки среди всей кучи того, что там нападало, нашел снежинку и взял бережно стекло, поставил его на стулья, поставил источник света, поставил макрообъектив и попробовал снимать»,  — описывает Денис Штейн свои эксперименты. 

Калининградский фотограф поделился секретами макросъемки на примере снежинок

По словам видеографа, снежинки представляют собой кристаллы, которые зеркально отражают свет. Их форма симметрична, и поэтому они смотрятся как красивое зеркало. Денис Штейн понял, что снежинки нужно снимать с эффектом преломления, и у него это получилось. Он снимал в технике отраженного света и щелкал камерой, подсвечивая сбоку и ловя отраженный свет. Так у него получились эти потрясающие фото. 

Калининградский фотограф поделился секретами макросъемки на примере снежинок

«Каждая снежинка имеет ядро кристаллизации, без него становится невозможным появление на свет этого чуда природы. В качестве центра кристаллизации чаще всего выступают мельчайшие частицы грунта, пыли, дыма и даже, как утверждает современная наука, бактерии. Водяной пар, осаждаясь на таком ядре, формирует простейший кристалл льда, который имеет шестиугольную форму»,  — рассказывает Денис Штейн о снежинках. 

По словам видеографа, на рост снежинки влияет абсолютно все — температура, ветер, давление, влажность, начальная форма снежинки, так что вы никогда найти две одинаковые снежинки невозможно, каждая из них неповторима.

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