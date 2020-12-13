Калининградский фотограф поделился секретами макросъемки на примере снежинок

Калининград, 13 декабря. Калининградский видеограф Денис Штейн запечатлел тонкие кристаллы снежинок. ФАН он рассказал, что до этого ему долго мешала погода, но в конце концов ему удалось реализовать свой замысел. Он самостоятельно сделал макрообъектив с зеркальной камерой.

«Калининградская область на самом деле такая… Морозы бывают редко, тем более уж снег, самый важны фактор был, чтобы падал снег и при этом был минус, чтобы снежинки не таяли при этом на земле. Первую снежинку снял по-моему в 2013 году, и я вышло удачно. Я держал стекло на весу, ловил падающие снежинки и пытался рассмотреть. Они маленькие, и я через увеличительное стекло их рассматривал, убедился, что они не все целы и не все идеально красивые, многие повреждаются при падении. В итоге я все-таки среди всей кучи того, что там нападало, нашел снежинку и взял бережно стекло, поставил его на стулья, поставил источник света, поставил макрообъектив и попробовал снимать», — описывает Денис Штейн свои эксперименты.

По словам видеографа, снежинки представляют собой кристаллы, которые зеркально отражают свет. Их форма симметрична, и поэтому они смотрятся как красивое зеркало. Денис Штейн понял, что снежинки нужно снимать с эффектом преломления, и у него это получилось. Он снимал в технике отраженного света и щелкал камерой, подсвечивая сбоку и ловя отраженный свет. Так у него получились эти потрясающие фото.

«Каждая снежинка имеет ядро кристаллизации, без него становится невозможным появление на свет этого чуда природы. В качестве центра кристаллизации чаще всего выступают мельчайшие частицы грунта, пыли, дыма и даже, как утверждает современная наука, бактерии. Водяной пар, осаждаясь на таком ядре, формирует простейший кристалл льда, который имеет шестиугольную форму», — рассказывает Денис Штейн о снежинках.

По словам видеографа, на рост снежинки влияет абсолютно все — температура, ветер, давление, влажность, начальная форма снежинки, так что вы никогда найти две одинаковые снежинки невозможно, каждая из них неповторима.