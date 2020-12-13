Калининградец потребовал от властей запретить объявлять остановки на английском

Калининград, 13 декабря. Местный житель Юрий Иванов требует запретить объявлять остановки в общественном транспорте на английском языке. Об этом он пишет на своей странице в Facebook. По его мнению, иностранная речь — посторонний шум, мешающий пассажирам.

Он обратился в администрацию города с просьбой объявлять остановки только на русском, но власти города считают, что Калининград должен стать центром притяжения туристов, а значит, что английский перевод названий остановок должен остаться.

«Я уже писал про своё обращение в администрацию Калининграда с требованием убрать объявление остановок на английском языке в некоторых внутригородских автобусах. Тогда пришел ответ в духе «туристического каргокульта» и отсутствия понимания важности государственного русского языка», — сообщает Юрий Иванов в Facebook.

В первый раз горожанину отказали еще в конце октября, но, по его мнению, употребление иностранного языка в автобусах русский язык «унижает». Он уже обращался в «Роспотребнадзор» и другие ведомства.

«Наличие объявления остановок в части автобусов Калининграда оказывает раздражающее шумовое воздействие на потребителей – пассажиров... Считаю, что указанное в ответе оправдание туристическим центром не выдерживает никакой критики. И до пандемии коронавируса не было толп туристов, не знающих русского языка, пользующихся внутригородским транспортом. Сейчас же из-за пандемии этих туристов давно нет и неизвестно, когда будут. Для практически 100% пассажиров англоязычное объявление остановок не несет никакой пользы, только вред», — возмущается Юрий Иванов.

По его словам, перевод названий остановок с русского на английский нужен только западным стратегам гибридной войны против России.