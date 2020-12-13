В Калининграде расчленили и выбросили на мусорку неизвестное животное

Калининград, 13 декабря. На улице Земнухова расчленили предположительно собаку. Ее внутренности оставили брошенными у мусорки. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях.

Она считает, что животное пытались съесть. Принадлежало ли оно кому-либо или было бездомным, не уточняется.

Калининградцы пожелали испытать совершим расправу над животным самые страшные мучения. Предполагается, что это сделали больные туберкулезом отчаявшиеся люди, попытавшиеся добыть собачий жир, или бомжи.

«Что должно быть в голове у человека, чтобы такое сделать, невменяемый абсолютно! Зверство людей поражает просто, пусть на себе жестокость эту прочувствует…», — написала Полина К.

Происшествие ФАН прокомментировали в общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь».

«Там под вопросом собака ли это, мы показывали фотографии специалистам, судя по лапам это может быть нутрия либо бобер», — рассказала зоозащитница Наталья Галяс ФАН.

Ее мнение теперь разделяют и жители микрорайона. Одна из пользовательниц социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что проезжала мимо вышеупомянутой мусорки четыре раза, а еще дважды проходила, и теперь уверена, что останки принадлежат какому-то другому животному.