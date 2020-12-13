Мирослава Карпович рассказала о роли интеллектуального чтения в своей жизни

Калининград, 13 декабря. Звезда сериала «Папины дочки» рассказала об интеллектуальном чтении. По мнению актрисы, важно не только читать, но еще и уметь «примерить» книгу на себя. Мирослава Карпович сравнивает восприятие прочитанного с умением носить брендовую одежду.

«Умейте примерить и применить книгу на себя так, чтобы она стала вашей навсегда. Пусть она тоже будет толчком для вас, иногда одна строчка способная перевернуть мир. Воплощайте свои самые сокровенные желания, совершайте поступки, преступайте себя во благо себе и окружающим, идите вперед, не возвращайтесь назад, даже не оглядывайтесь, никогда не позволяйте нашему прошлому определять ваше настоящее, пусть лучше оно будет уроком, который позволит вам войти в будущее», — написала Карпович в своем Instagram.

Артистка советует поклонникам не раскаиваться и не вспоминать о прошлом со злостью на душе. В числе ее почитателей и знаменитый актер Павел Прилучный. Согласно информации СМИ, именно из-за нее он развелся со своей женой Агатой Муцениеце. У пары двое детей, которых они продолжают воспитывать совместно. Сейчас бывшие супруги живут отдельно. Они прошли через раздел имущества.

Недавно Павел Прилучный получил серьезные травмы головы во время драки в Калининграде. Первой, кому он решил сообщить о своем состоянии, была Агата Муцениеце и дети. СМИ отмечают, что с Мирославой Карпович он связался второй.

Из-за этого появились слухи, что Прилучный помирился с бывшей женой и надеется к ней вернуться, но в интервью Ксении Собчак Муцениеце рассказала, что ее брак распался навсегда и она возможностей для воссоединения с мужем не видит, хоть и любит его. Звезда также сообщила, что не судилась с Павлом Прилучным, поскольку он зарабатывал больше нее. Ему отошла большая часть совместно нажитого имущества, в том числе дом в Подмосковье.