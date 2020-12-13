Калининградский певец Олег Газманов попрощался с Валентином Гафтом

Калининград, 13 декабря. Певец Олег Газманов отреагировал на известие о смерти Валентина Гафта.

«Мудрый, тонкий, ироничный… Артист, поэт, человек! Такой близкий. Как будто часть души отрезали — такое чувство. Прощай, мастер. Спасибо за все! Будем помнить!», — написал он в своем Instagram.

Звезда фильмов «Гараж» и «Мастер и Маргарита» покинул этот мир в возрасте 85 лет. ФАН опубликовал список самых ярких цитат Валентина Гафта. Артист восхищался Ниной Ургант и посвящал эпиграммы Владимиру Высоцкому.