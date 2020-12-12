Оправдательный приговор Элине Сушкевич может быть пересмотрен

Адвокат неонатолога Элины Сушкевич готовится защищать интересы своей подопечной в суде, если мать погибшего младенца подаст апелляцию. Напомним, на днях обвиненному в намеренном умерщвлении ребенка врачу присяжные вынесли оправдательный приговор. Элина Сушкевич вышла из-под домашнего ареста и вернулась в роддом №4. Корреспондент ФАН связался с ее адвокатом Андреем Золотухиным, чтобы выяснить, может ли случиться так, что Сушкевич снова окажется на скамье подсудимых.

— Вы сейчас готовитесь к тому, что сторона потерпевшей или прокуратура будут пытаться подать апелляцию?

— Безусловно это для нас не будет новость, мы рассчитываем и уверены, что они будут подавать апелляцию, поскольку они не согласны с вердиктом присяжных. Готовиться пока не можем, потому что еще не увидели позицию, для начала нужно получить предмет обжалования, изучить, прочитать и подготовить свой ответ. Мы знаем, что они будут это делать, но пока еще ответить ничего на это не можем.

— А это в любом случае произойдет?

— Практика свидетельствует о том, что они всегда не согласны.

— У них есть шанс добиться того, что все-таки посадят врачей?

— Я не вижу таких апелляционных поводов, чтобы было отменено решение и дело было отправлено на повторное рассмотрение. Все будет зависеть от того, что они там напишут и какие будут основания. Я считаю, что нет их. Даже если нам придется пережить повторно процесс, то я думаю, результат будет такой же. Здравый смысл не позволяет докторам инкриминировать убийство своего же пациента.

— Я слышала, что в Санкт-Петербурге может быть пересмотрено дело. Какая точная схема?

— Апелляцию будут рассматривать в Верховном суде Российской Федерации в Москве.

— Если будет новое заседание, оно будет одно? Присяжные смогут вновь оправдать Сушкевич?

— Нет, их может быть несколько. Коллегия присяжных распущена. Ее уже не существует.

— Какой самый негативный сценарий может быть реализован?

— Отмена решения, основанного на вердикте присяжных, и отправка дела в суд на новое рассмотрение в новом составе суда с формированием новой коллегии присяжных. Никто не может просто сказать, что это все неправильно, все виновны и врачей следует приговорить, нет.

— Скажите, какие у вас были эмоции после того, как вы узнали, что вынесен оправдательный приговор?

— Облегчение и радость!

— Вы как человек, что думаете?

— Они невиновны и никого не убивали. Нет никаких доказательств их вины.

— Я слышала, что у Елены Белой были проблемы во время возвращения на работу.

— У нее есть свои адвокаты. Элину Сушкевич встретили очень тепло, все ее ждали, никто не верил в ее виновность. Ее встретили с радостью. Почти три четверти свидетелей обвинения — это работники родильного дома №4, а Елена Белая вернулась на работу туда. Безусловно, были, наверное, какие-то или околоконфликтные, или предконфликтные ситуации, поэтому, видимо, адвокаты с ней и поехали. По этой теме не готов что-либо сказать.

— Какие сейчас планы у Сушкевич, она не боится пересмотра дела?

— Конечно, работать. Чего бояться? Что ей теперь всю жизнь бояться, что ее могут заново привлечь к уголовной ответственности? Дальше работать! Заниматься своей деятельностью. По поводу апелляции будем думать по ходу развития событий. Она вышла на работу, ее все устраивает.

— Если апелляция будет, то в каких числах?

— Март месяц.

Элина Сушкевич благополучно вышла на работу в перинатальный центр. Коллеги встретили ее цветами и аплодисментами. В своем Facebook врач поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку, пока длилось следствие, а особенно коллег-врачей и адвокатов.

«Спасибо нашим общественным медицинским организациям: Национальной медицинской палате и лично Рошалю Леониду Михайловичу, РАСПМ и еще раз лично Володину Николаю Николаевичу, Российскому обществу неонатологов — за активную позицию и отстаивание чести не только нашей специальности, но и в целом всего врачебного сообщества», — написала Элина Сушкевич в социальной сети.

Она также поблагодарила присяжных заседателей за мудрое и справедливое решение, которое, по ее словам, подтвердило, что даже неспециалистам в медицине беспочвенность обвинений была очевидна.