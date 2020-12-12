Павел Прилучный вернулся на съемки в Калининград

Калининград, 12 декабря. Павел Прилучный вернулся к работе над сериалом «В клетке», съемки которого проходят в Калининграде. На фото с площадки он показал свое лицо. В конце ноября актер серьезно травмировал его во время драки в Калининграде, и ему даже пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Многие боялись, что он не сможет продолжить работу над своим проектами, однако сейчас артист выглядит бодрым. На его лице незаметно ни синяков, ни ссадин.

«Рассказываю киносыну @kaygetzofficial страшилки на ночь. В основном из прессы», — развенчал мифы актер в посте популярной социальной сети Instagram.

Юный Кай Гетц снимается с ним во второй части киноэпопеи.

В комментариях к посту поклонники желают Павлу здоровья и отмечают, что он стал трудноузнаваем.

«Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала», — написала актеру поклонница.

Они рады тому, что у Прилучного все в порядке, и перечисляют фильмы, которые смотрят с ним в эту минуту. Фанаты счастливы, что предположения СМИ о тяжелом состоянии здоровья артиста оказались неверными, и говорят, что больше «страшилкам» прессы верить не будут.

«Аааа! Я уже не боюся! Хахааа! Сказки все-таки!», — пишут поклонники актера.

Напомним, ранее Павел Прилучный появлялся на публике в маске. Об этом сообщал ФАН. Согласно информации, полученной Федеральным агентством новостей, его избили в калининградском клубе «Завод».