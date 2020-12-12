В Калининграде началась массовая вакцинация от коронавируса

Калининград, 12 декабря. В области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступило 400 доз иммунобиологического препарата «Спутник V». С его помощью в первую очередь планируется защитить медицинских работников, занимающихся лечением больных covid.

«Спутник V» получат врачи трех региональных поликлиник — городской больницы №4 на улице Университетской и аналогичных учреждений в Гусеве, Советске Калининградской области. Число участвующих прививочной компании будет увеличиваться по мере поступления лекарства в регион.

Вакцина применяется двукратно с разницей в 21 день. Ее действие ограничено сроком в два года.

В Калининградской области до конца года ждут еще 434 доз иммунного препарата. Перечень категорий вакцинации будет постепенно расширяться. Кроме медработников, в него попадут учителя, социальные работники и другие категории из групп риска.

ФАН выяснил, планируют ли прививаться простые калининградцы. Оказалось, что некоторые не считают это необходимым.

«Положительно отношусь к вакцинации, но такой ответ еще не означает, что я буду прививаться. Я живу себе спокойненько на Балтийской косе, здесь 300 человек населения, лес, море и чистый воздух. Мне по большому счету прививка не нужна», — сообщает ФАН горожанин Сергей.

Нашлись и те, кто сожалеет о том, что вакцина не положена им в числе первых.

«Сомнения есть всегда, я с опаской отношусь к прививкам. Но если брать в расчёт количество плюсов и минусов, то плюсов гораздо больше, да и минусы не особо весомые. Поэтому однозначно планирую прививаться, хотя пока вакцина и выделена только для первой категории, к которой я, к сожалению, не отношусь», — поделился с ФАН калининградец Алексей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что объявлены сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Пензе.