Очевидцы рассказали о пожаре в центре Калининграда

Калининград, 12 декабря. Очевидны рассказали о пожаре в центре города. Его сняли на видео, запись опубликовали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Видно, что загорелся фонарный столб, на месте работают машины спецслужб и полиция. Из-за пожара в городе отключилось освещение от развлекательного комплекса «Планета» до площади Василевского.

В МЧС корреспонденту ФАН рассказали, что загорелся электрический щиток у Центрального рынка.

«Понятно, что пожарные отреагировали, но их помощь не понадобилась. Возгорание было ликвидировано подручными средствами на месте», — сообщил Алексей Баранов, начальник пресс-службы МЧС России по Калининградской области.

По его словам, пожар слишком мелкий для того, чтобы даже говорить о нем в статистике.