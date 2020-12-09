В Калининградской области выявили 217 случаев коронавируса

Калининград, 9 декабря. В регионе выявили 217 новых случаев коронавируса. Калининград побил рекорд по суточному приросту, общее количество заболевших достигло 13 238 человек. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Из больниц выписалось 243 человека, выздоровело с начала пандемии 9956. В Калининградской области от коронавируса умерло 132 человека.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 190. Общее количество инфицированных достигло 2 541 199.

Ранее ФАН сообщал, что после вакцинации от коронавируса две британские медсестры получили анафилактический шок.