В Калининградской области вскрыли могилу и подложили туда яйца с фотографиями усопших

Калининград, 9 декабря. На кладбище города Славска Калининградской области вскрыли одну из могил и подложили туда яйца и фотографии памятников. Об этом сообщается в одном из местных telegram-каналов.
Семейная пара пришла прибрать могилу, увидела на ней следы клея и предположила, что сооружение вскрыли. Администрация кладбища оказалась не в курсе произошедшего. На место вызвали полицию.
Предполагается, что на могиле проводился сатанинский ритуал, но пользователи в комментариях к сообщению считают, что всему виной конфликтность пострадавших.
«Никакой это не сатанизм, просто решили нагадить, яйца начнут тухнуть и запах неописуемый. Видать, конфликт длящийся», — сказала местная жительница.
Некоторые придерживаются мнения, что на хозяев могилы хотели навести порчу. ФАН связался с Еленой Ерлин, парапсихологом и участницей «Битвы экстрасенсов». Она высказала свое мнение о ситуации.
«Можно очень много сделать обрядов с яйцами и, конечно, с фотографиями. Но тут есть ощущение, что обряд проведен не для живых людей. Зачастую через кладбище подобным образом наводят порчу на живого человека, связывая его с усопшим, с умершим человеком, чтобы усопший, грубо говоря, затащил человека к себе. Проклятого благодаря этому тянет к земле. В данной ситуации обряд больше похож на какие-то ритуалы, связывающие с мертвым миром, хотели подключиться. Это, конечно, редчайший случай, тем более с таким вандализмом — вскрыли могилу, это, конечно, демонизм на самом высоком уровне, даже сатанизм, потому что если делают какие-то обряды, то уж точно не вскрывают могилы. Достаточно просто присутствовать на погосте, мертвую землю берут в качестве необходимой атрибутики», — рассказала ведьма ФАН.