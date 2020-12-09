В Калининградской области вскрыли могилу и подложили туда яйца с фотографиями усопших

Калининград, 9 декабря. На кладбище города Славска Калининградской области вскрыли одну из могил и подложили туда яйца и фотографии памятников. Об этом сообщается в одном из местных telegram-каналов.

Семейная пара пришла прибрать могилу, увидела на ней следы клея и предположила, что сооружение вскрыли. Администрация кладбища оказалась не в курсе произошедшего. На место вызвали полицию.

Предполагается, что на могиле проводился сатанинский ритуал, но пользователи в комментариях к сообщению считают, что всему виной конфликтность пострадавших.

«Никакой это не сатанизм, просто решили нагадить, яйца начнут тухнуть и запах неописуемый. Видать, конфликт длящийся», — сказала местная жительница.

Некоторые придерживаются мнения, что на хозяев могилы хотели навести порчу. ФАН связался с Еленой Ерлин, парапсихологом и участницей «Битвы экстрасенсов». Она высказала свое мнение о ситуации.